Fürth/Nürnberg, 23. Oktober 2023 - Für das urbane Erlebniscenter FLAiR Fürth meldet die P&P Group als Eigentürmer und Betreiber eine beeindruckende Halbierung der Energiekosten im Vergleich zum Jahr 2022. Diese erhebliche Senkung wird ermöglicht durch Investitionen in modernste Energiespar-Technologie kombiniert mit nachhaltigen Verhaltensänderungen und der Anpassung der Stromversorger-Verträge. Ein zentraler Punkt des Energieeffizienz-Konzepts ist das im FLAiR installierte Blockheizkraftwerk, das mit überdurchschnittlichen Leistungsparametern glänzt. Es verbraucht wesentlich weniger Primärenergie als konventionelle Kraftwerke und trägt somit zu einer signifikanten Brennstoffeinsparung bei. Gleichzeitig sinkt der CO 2 -Ausstoß erheblich. Zusätzlich setzt das FLAiR auf drei topmoderne Kältemaschinen mit Wärmerückgewinnung, die einen beträchtlichen Beitrag zur Energieeinsparung leisten. Die Mieter im Center tragen durch ihr nachhaltiges Verhalten ebenfalls wesentlich zu den Einsparungen bei. Die P&P Group erzielte zudem durch Überarbeitung bestehender Stromverträge und Kooperationen mit neuen Zulieferern optimierte Konditionen, was weitere Kosteneinsparungen ermöglichte. Darüber hinaus ist das FLAiR Fürth BREEAM zertifiziert, mit der Bestnote "Exzellent". Je mehr Exzellenz-Sterne, desto höher der Fortschritt des Gebäudes auf dem Weg zu nachhaltigeren Standards. Das international renommierte Gütesiegel für nachhaltige Gebäude wird in Deutschland vom TÜV Süd vergeben. Die Kriterien dieses Zertifikats decken verschiedene Aspekte ab, darunter Energie, Wasser, Abfall und Transport, um so die Nachhaltigkeitsleistung von Bestandsgebäuden kontinuierlich zu verbessern. Für die P&P Group, die nicht nur Inhaber und Betreiber des FLAiR Fürth ist sondern das Gebäude nach der kompletten Übernahme im Jahr 2017 auch umbaute und modernisierte, ist es von hoher Bedeutung die Mieter zu unterstützen und dabei beispielsweise kostenintensive Bereiche wie den Energieverbrauch dauerhaft zu optimieren. Die so eingesparten Kosten können die Mieter zum Beispiel gezielt in Aktionen zur Kundenbindung investieren und sich so auf ihr Kerngeschäft konzentrieren. Eva-Maria Zurek, CEO der P&P Group, erklärt die Zielsetzung in diesem Bereich: "Das FLAiR Fürth und seine Partner arbeiten auch zukünftig daran, die Energieeffizienz weiterhin zu steigern und in diesem essenziellen Bereich kontinuierliche Fortschritte zu erzielen. Generell strebt die P&P Group bei allen Immobilien die stetige Optimierung aller ESG-Kriterien und damit eine nachhaltige Unternehmensführung an." Über die P&P Group:

Die P&P Group entwickelt, revitalisiert und vermarktet seit knapp 30 Jahren Wohnbauprojekte und Gewerbeimmobilien. Bei einem gesamten Transaktionsvolumen von mehr als 3,2 Milliarden Euro und mit aktuell rund 100 Mitarbeitern deckt P&P als Initiator, Investor und Asset-Manager alle Bereiche der Wertschöpfungskette ab. Zu den Kernkompetenzen zählen die Neubauentwicklung und die Revitalisierung und Modernisierung erhaltenswerter Altbauten.



