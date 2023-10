NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Philips nach Quartalszahlen und einer Ausblicksanhebung auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 17,50 Euro belassen. Der Medizintechnikkonzern habe durch die Bank stark abgeschnitten und die Jahresziele erhöht, die nun über den Konsensschätzugen lägen, schrieb Analystin Lisa Bedell Clive in einer am Montag vorliegenden Studie. Doch der Auftragseingan sei gesunken, und zum Rückruf von Beatmungsgeräten gebe es keine Neuigkeiten. Diese dürften eher negativ ausfallen, sodass er nicht dazu rate, einen Kursrückgang zum Kauf der Aktie zu nutzen./gl/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2023 / 06:06 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2023 / 06:06 / UTC





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: NL0000009538

