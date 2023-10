FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Dürr von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 45 auf 25 Euro gesenkt. Mit der Gewinnwarnung für 2024 habe der Maschinenbauer seine mittelfristigen Profitabilitätsziele erneut verschoben und rechne nun für die Holzverarbeitungssparte Homag erst 2025 mit einer Erholung, schrieb Analyst Nicolai Kempf in einer am Montag vorliegenden Studie. Er schätze indes weiterhin die langfristige Unternehmensstrategie, sich auf gewinnträchtigere und stabilere Trends im Investitionsgütersektor zu fokussieren./gl/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2023 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2023 / 06:50 / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0005565204

Mega-Chance: Der Indien Report Ihre Chancen im größten Wachstumsmarkt: 3 indische Top-Aktien. Die Highlights dieses Spezialreports: 1. Indien als Wachstumsriese, 2. Indiens Wirtschaft boomt!, 3. 3 Top-Performance-Aktien. Jetzt kostenlos downloaden. Hier klicken