NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Stellantis nach einem Treffen mit dem Management auf "Buy" mit einem Kursziel von 23 Euro belassen. Die Manager des Autobauers hätten unter anderem Chancen im Geschäft mit leichten Nutzfahrzeugen aufgezeigt, schrieb Analyst Philippe Houchois in einer am Montag vorliegenden Studie. Zudem könne das Unternehmen seine Marktpositionen in Nordamerika ausbauen./la/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2023 / 20:25 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2023 / 20:25 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: NL00150001Q9

