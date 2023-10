Die unsichere Wirtschaftslage zu Beginn des Jahres hat für zögerliches Wachstum im digitalen Werbegeschäft gesorgt. Das hat auch die Geschäftsentwicklung von Alphabet und Meta zu spüren bekommen. Mittlerweile hat sich die Lage am Werbemarkt jedoch wieder deutlich aufgehellt.Wedbush-Analyst Dan Ives erwartet in der zweiten Jahreshälfte eine bessere Entwicklung auf dem Werbemarkt als in der ersten Jahreshälfte. Er führt diese Einschätzung in einer aktuellen Studie, welche die Kaufempfehlungen für ...

Den vollständigen Artikel lesen ...