Hürth/Brüssel (ots) -Branchenallianz 4evergreen kürt Palurec-Anlage zum Gewinner in der Kategorie "Circularity Best Practices" / In Hürth werden Kunststoff-Alu-Anteile aus Getränkekartons getrennt und aufbereitet / Leuchtturmprojekt der Hersteller Tetra Pak, Elopak und SIGAls echte "Circularity Success Story" bezeichnet 4evergreen, die europäische Branchenallianz für Unternehmen aus der Papierindustrie, die Recyclinganlage Palurec im Chemiepark Hürth und stellt sie auf ihrer jährlichen Konferenz in Brüssel am 20. November zusammen mit anderen ausgewählten Projekten vor. In der Palurec werden Kunststoff- und Aluminium-Bestandteile aus Getränkekartons zunächst voneinander getrennt und anschließend aufbereitet zu HDPE, LDPE und Aluminium.Diese Recycling-Rohstoffe können anschließend in vielen Anwendungen, u.a. in Boxen oder Rohren wiederverwendet werden. Die Anlage ist seit April 2021 in Betrieb, nutzt ein rein mechanisch-physikalisches Verfahren, bei dem als Trennmedium ausschließlich Wasser zum Einsatz kommt, und hebt die Recyclingfähigkeit von Getränkekartons. Die erste Anlage ihrer Art in Deutschland wurde mit etwa acht Millionen Euro von den drei Hersteller Tetra Pak, Elopak und SIG finanziert.Früher Brennstoff, heute RohstoffIhren Rohstoff erhält die Palurec aus Papierfabriken, die aus dem Faseranteil des Getränkekartons hochwertige Wellpappen-Rohpapiere herstellen. Als Produktionsrest fällt dabei ein Mix aus Kunststoffen (LDPE-Folien und HDPE-Verschlüsse) und Aluminiumfolien an. Dieser wurde bisher größtenteils als emissionsarmer Brennstoff in Zementfabriken genutzt. "Die Palurec ist gleich auf mehrere Arten ein Erfolgsprojekt. Erstens bringen wir mit ihr wertvolle Rohstoffe zurück in den Kreislauf, zweitens erhöhen wir die Recyclingfähigkeit der Verpackung Getrännekarton auf über 90 Prozent und drittens zeigt die Branche, dass Herstellerverantwortung für sie wirklich Bedeutung hat", so Andreas Henn, Geschäftsführer der Palurec.Recycling in die eigenen Hände nehmenAuch der Vorsitzende des Branchenverbandes FKN, Robert Kummer von SIG, freut sich über die Ehrung der Palurec durch 4evergreen: "In einer Zeit, in der aufgrund der unsicheren Marktlage viele Unternehmen voller Sorgen in die Zukunft blicken, zeigen die Hersteller von Getränkekartons, was man gemeinsam erreichen kann." Tetra Pak, Elopak und SIG hätten in den Aufbau der Anlage investiert, "weil man das Recycling unserer Verpackungen in die eigenen Hände nehmen will."Pressefoto zum Download auf palurec.de:Palurec-Innenansicht:https://www.palurec.com/wp-content/uploads/2021/04/Palurec_Innenansicht.jpgPalurec-Außenansicht:https://www.palurec.com/wp-content/uploads/2021/04/Palurec-Aussenansicht.jpgZur Palurec GmbH:Die Palurec GmbH wurde im Dezember 2017 gegründet. Alleiniger Gesellschafter ist der Fachverband Kartonverpackungen für flüssige Nahrungsmittel e.V. (FKN) mit Sitz in Berlin. Dem Verband gehören die Unternehmen Elopak GmbH (Mannheim), SIG Combibloc GmbH (Linnich) und Tetra Pak GmbH (Hochheim am Main) an. Diese stellen etwa 95 Prozent aller in Deutschland verkauften Getränkekartons her und sind seit dem Start des Dualen Systems maßgeblich am Aufbau und der Weiterentwicklung der Recycling-Infrastruktur für gebrauchte Getränkekartons beteiligt.Zu 4evergreen:4evergreen ist ein branchenübergreifender Zusammenschluss mit mehr als 100 Mitgliedern, die den gesamten Lebenszyklus von Verpackungen aus Fasern repräsentieren - von den Wäldern über die Hersteller, Designer und Markeninhaber bis hin zu den Recyclern. Gemeinsam teilen sie ihr Fachwissen, um Instrumente und Leitlinien für einen noch nachhaltigeren Sektor zu entwickeln. Ziel ist es, bis 2030 eine Recyclingquote von 90 % für faserhaltige Verpackungen zu erreichen.