Mr. Spex wird am 9. November die Q3 '23 Ergebnisse veröffentlichen. Es wird erwartet, dass das 3. Quartal nur ein bescheidenes Wachstum im Jahresvergleich sowohl beim Umsatz als auch beim Ergebnis aufweisen wird, was in erster Linie auf schwierige Vergleiche mit dem Vorjahr zurückzuführen ist, als das 3. Quartal '22 außergewöhnlich starke Wachstumsraten von fast 18 % aufwies. Zu den Faktoren, die zu der verhaltenen Leistung beitragen, gehören die jüngste Verschlechterung des Konsumklimas in Deutschland und das für die Jahreszeit untypisch warme Wetter, das die Kundenaktivität beeinträchtigt. Trotz eines leichten Rückgangs der Bruttomargen wird Mr. Spex dank eines strikten Kostenmanagements voraussichtlich ein positives EBITDA von rund EUR 0,5 Mio. in Q3 ausweisen. Dennoch erwarten die Analysten von AlsterResearch, dass das Unternehmen seine Jahresprognose eines mittleren bis hohen einstelligen Umsatzwachstums bestätigen wird. Da der Barmittelbestand von Mister Spex zum Jahresende voraussichtlich die Marktkapitalisierung übersteigen werde, sehe AlsterResearch eine attraktive Investitionsmöglichkeit mit einer signifikanten Sicherheitsmarge. Die Experten von AlsterResearch bekräftigen daher ihre Kaufempfehlung mit einem unveränderten Kursziel von EUR 7,30. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter research-hub.de/companies/Mister%20Spex%20SE





