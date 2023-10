FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 23.10.2023 - 11.00 am



- BARCLAYS CUTS DRAX GROUP PRICE TARGET TO 1070 (1200) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS HELIOS TOWERS PRICE TARGET TO 95 (150) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BERENBERG RAISES FIRSTGROUP PRICE TARGET TO 185 (170) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS RENTOKIL INITIAL TARGET TO 642 (676) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN CUTS CERES POWER PRICE TARGET TO 320 (510) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN CUTS ITM POWER PRICE TARGET TO 57 (68) PENCE - 'SELL' - GOLDMAN RAISES INTERCONTINENTAL HOTELS TARGET TO 6350 (6200) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES MAN GROUP PRICE TARGET TO 315 (295) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS RENTOKIL INITIAL PRICE TARGET TO 650 (740) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS WATCHES OF SWITZERLAND PRICE TARGET TO 700 (900) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES TULLOW OIL PLC TO 'HOLD' (UNDERPERFORM) - PRICE TARGET 35 (25) PENCE - JPMORGAN CUTS VODAFONE PRICE TARGET TO 92 (93) PENCE - 'NEUTRAL' - RBC CUTS VISTRY PRICE TARGET TO 850 (875) PENCE - 'UNDERPERFORM' - RBC RAISES PENNON GROUP PRICE TARGET TO 875 (825) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - RBC RAISES UNITED UTILITIES TARGET TO 1125 (1075) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - UBS CUTS SYNTHOMER TO 'NEUTRAL' (BUY)



dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information.

