NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für SAP auf "Hold" mit einem Kursziel von 115 Euro belassen. Der Software-Sektor und der Markt hätten eine weitere schwierige Woche hinter sich, schrieb Analyst Charles Brennan in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Experte sprach von einem Dreiergespann von zur Achtsamkeit mahnenden Nachrichten wie anziehende Anleiherenditen, steigende Ölpreisen und anhaltende politische Unruhen. Derweil habe SAP mit seinen jüngsten Quartalszahlen zwar besser als befürchtet abgeschnitten, sei aber noch nicht über den Berg. Brennan blickt weiter vorsichtig auf die laufende Berichtssaison./la/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2023 / 16:08 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2023 / 16:08 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0007164600

