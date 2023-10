Die Stimmung unter den Anlegern ist weiterhin angespannt und entsprechend verhalten fällt der Start in die neue Handelswoche aus. Damit setzt sich die Schwäche aus der Vorwoche weiter fort. Bei der PayPal-Aktie spitzt sich die Lage ebenfalls weiter zu und der Titel steht kurz vor einem weiteren Rückschlag.Nicht nur der DAX hat eine Schwächephase, auch der Wall Street fehlt es an Dynamik. Die US-Börsen gingen am Freitag vergangener Woche mit weiteren Verlusten aus dem Handel. Der Leitindex Dow Jones ...

