Empfehlungen sind für viele Berufe das A und O. Besonders Fotografen und Filmemacher verlassen sich darauf, um ihre nächste Auftragsarbeit zu sichern. Ein positives Wort, ein lobender Kommentar - und schon hat man den Fuß in der Tür für das nächste große Projekt. Aber ist das wirklich immer so vorteilhaft, wie es scheint?"Ich weiß aus Erfahrung, dass Empfehlungen auch einige Probleme mit sich bringen - und in manchen Fällen sogar mehr schaden als nutzen können", sagt Profifotograf und Trainer Edmond Rätzel. Warum man sich neben Empfehlungen auch um weitere Kunden bemühen muss, verrät er in diesem Artikel.Edmond Rätzel teilt seine Erfahrung: Empfehlungen können zu Passivität führenDer erste negative Effekt, den Empfehlungen mit sich bringen können, ist die Verleitung zu Passivität. Das betrifft vor allem Jungtalente, die ihr Business gerade erst aufbauen. Erhält ein Fotograf oder Filmemacher viele Kundenanfragen aufgrund von Empfehlungen, ist das natürlich ein tolles Feedback, führt allerdings häufig auch dazu, dass der Unternehmer keine weitere Kundenakquise betreibt. So wird allerdings in der Regel auch ein Wachstum des Businesses verhindert. Zu viele Empfehlungen können demnach zu der negativen Begleiterscheinung führen, dass ein Fotograf sich auf seinem anfänglichen Erfolg ausruht und darauf verzichtet, weitere Kanäle zur Kundengewinnung zu nutzen.Empfehlungen können die Preisanpassung hemmenEine weitere negative Folge von Empfehlungen geht unmittelbar mit der ersten einher. Kunden, die durch eine Empfehlung auf einen Fotograf oder Filmemacher aufmerksam werden, haben immer auch einen konkreten Preis vor Augen, den die Dienstleistung kosten wird. Jedes Empfehlungsgespräch enthält schließlich früher oder später die Frage: "Und, was hast du dafür bezahlt?" Ganz automatisch gehen Kunden dann davon aus, dass ihnen dasselbe Angebot gemacht wird, weiß Edmond Rätzel aus eigener Erfahrung. Wenn das Unternehmen allerdings wächst - durch bessere Ausrüstung oder mehr Know-how dank Fortbildungen -, wäre eine Preissteigerung durchaus angebracht, um das Wachstum des Businesses zu unterstützen. In solchen Momenten ist es wichtig, dass neue Kunden nicht ausschließlich über Empfehlungen gewonnen werden, da für diese der alte Preis wesentlich zur Zufriedenheit beiträgt.Empfehlungen können zu massiven Einbußen führenIm schlimmsten Fall können Empfehlungen sogar zu deutlichen finanziellen Einbußen führen. Das hört sich zunächst paradox an, ist allerdings ebenfalls der Fall, wenn die Kundengewinnung einzig über Empfehlungen stattfindet - und diese plötzlich wegfallen. Das war während der Covid-Pandemie bereits der Fall, als plötzlich viele Menschen nur noch online nach Fotografen oder Filmemachern suchten, statt sich wie bisher auf die persönlichen Erfahrungen anderer zu verlassen, berichtet Edmond Rätzel aus eigener Erfahrung.Unterm Strich bedeutet dies: Empfehlungen sind für Fotografen und Filmemacher äußerst wichtig und auch hilfreich - solange sie nicht die einzige Quelle für die Neukundengewinnung sind.Über Edmond Rätzel:Edmond Rätzel hilft Fotografen und Filmemachern dabei, in der Selbstständigkeit Fuß zu fassen und aus einer Nebentätigkeit ein erfolgreiches Business zu machen. Außerdem unterstützt er Fotografen und Filmemacher in allen Themen rund um das Marketing. Das Angebot umfasst eine erhöhte Sichtbarkeit bei potenziellen Interessenten, das Konzipieren des Angebotes sowie der passenden Preise. Darüber hinaus teilt Edmond Rätzel seine Erfahrung, unterstützt Kunden bei der Einrichtung der Website, dem Schalten professioneller Werbekampagnen, der Bestandskundenpflege, der effektiven Gesprächsführung und Mitarbeitersuche. Mit einer individuellen Strategie und einer klaren Botschaft sorgt der erfolgreiche Produktfotograf dafür, dass andere in der Branche ebenfalls durchstarten können. Gut zu wissen: Die Erstgespräche bei Edmond Rätzel kosten Fotografen und Filmemacher nichts.