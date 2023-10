Bernd Wünsche (Gurupress.de) - Vonovia schien an den Aktienmärkten wieder auf dem Weg der Besserung. Der Wohnungskonzern hat nun allerdings in den vergangenen Tagen deutlich nachgegeben. Am Montag ging es um weitere -2,9 % abwärts - gleich zu Beginn des Handels. Die Erholung scheint auf tönernen Füßen gestanden zu haben. Vonovia ist allein an den vergangenen fünf Handelstagen um deutliche -11 % nach unten gestürzt. Das ist ein Signal, denn ...

