© Foto: Georgios Kefalas/KEYSTONE/dpa



Nachdem die Sonderkonjunktur mit Covid-Produkten abgeebbt ist, sucht der Schweizer Pharma-Riese Roche nach neuen Wachstumsfeldern. Mit der Milliarden-Übernahme von Televant Holdings soll die Pipeline gestärkt werden.Die Schweizer zahlen Medienberichten zufolge 7,1 Milliarden US-Dollar an die bisherigen Anteilseigner Roivant und Pfizer. Das Joint Venture der beiden Pharmakonzerne war erst 2022 gegründet worden, speziell für die Entwicklung von Darm-Therapien. Roche sichert sich mit dem Deal die Rechte zur Entwicklung und Vermarktung des neuartigen Antikörpers RVT-3101 in den USA und Japan. Die Therapie soll sowohl Entzündungen als auch Fibrosen bekämpfen und befindet sich derzeit in …