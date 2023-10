Mannheim (ots) -Die INTER hat ihre privaten Haftpflichtversicherungen rundum erneuert. Die neue Tarifgeneration bündelt den Schutz für Menschen, Vierbeiner und Immobilien in einer Police und hält eine Reihe an neuen und verbesserten Leistungen bereit. Der Leitgedanke bei der Produktentwicklung: Versicherten und Vermittlern Haftungsfallen und Ärger ersparen.In der Privathaftpflicht ist unter anderem "Ärgerverzicht" inkludiert. Dazu gehört die Regulierung zum Neuwert bis 5.000 Euro, der Verzicht auf mögliche Haftungseinwände bei Freundschaftsdiensten oder Deliktunfähigkeit. Ebenfalls dabei: ein Verzicht auf die Anrechnung eines Mithaftungsanteiles von Geschädigten bei Schäden bis 500 Euro, ein häufigeres Streitthema bei Raufereien unter Hunden.Schäden an gemieteten KraftfahrzeugenDas Ausleihen von Autos von Verwandten oder Freunden, Carsharing, das Mieten von E-Bikes oder einem Wohnmobil, gehört für Viele zum Alltag. In die Leistungen einbezogen sind im Premiumschutz nun auch Schäden an geliehenen und gemieteten Kraftfahrzeugen: Hier leistet die INTER jeweils bis 500 Euro. Bei Schäden mit geliehenen Kraftfahrzeugen ersetzt der Premiumschutz die Mehrkosten aus der Rabattrückstufung und den Selbstbehalt der Kaskoversicherung.Verbesserte Leistungen im Baustein AmtshaftpflichtDie Amtshaftpflicht bietet Beamten und Arbeitnehmern im öffentlichen Dienst Schutz gegen Haftpflichtansprüche aus der Verletzung von beruflichen Dienstpflichten. Der Baustein eignet sich zur Absicherung von verwaltenden und erzieherischen Berufen. Ein besonderes Augenmerk hat die INTER auf den Absicherungsbedarf von Polizisten und Feuerwehrleuten gelegt: Der Gebrauch von Fahrzeugen, Drohnen und Dienstwaffen ist umfassend abgesichert.Weitere Highlights in der Privathaftpflicht:- Nebenberufliche Tätigkeiten sind ab der Exklusiv-Variante versichert. Von handwerklichen bis dienstleistenden Berufen wurde die Liste der versicherten Tätigkeiten stark erweitert.- Verlust von Schlüsseln: In der Premium-Variante ersetzt die INTER auch Kosten bei Verlust fremder Möbel-, Kfz- und Tresorschlüssel sowie Folgeschäden aus Schlüsselverlust bis 10.000 Euro.Verbesserte Versicherungssummen für VierbeinerHunde- und Pferdehalter profitieren für ihre Vierbeiner von stark erhöhten Versicherungssummen bis 50 Millionen Euro. Integriert ist nun auch die Forderungsausfallversicherung. Ebenfalls gilt hier, Ärger zu vermeiden. Unter anderem zahlt die INTER Schäden an gemieteten Gebäuden, Ställen, Koppeln, Transportanhänger und geliehenen Kraftfahrzeugen.Neuheiten für ImmobilienbesitzerDie INTER vereinfacht ihre Prämienberechnung: Sie ermittelt sich durch Anzahl der im Gebäude vorhandenen Wohn- und Gewerbeeinheiten. Gewässerschäden durch auslaufende Öltanks sind ohne Beschränkung des Fassungsvermögens automatisch inkludiert. Gleiches gilt für Anlagen zur Wärme- und Energieerzeugung, wie Photovoltaik-, Solar-, Wärmepumpenanlagen. Auf eine sonst übliche Betreiberhaftpflicht für Schäden aus dem Einspeisen von Strom können die Kunden der INTER mit dieser Versicherung verzichten.Ausführliche Informationen zu unseren INTER Privathaftpflichtversicherungen finden Sie unter www.inter.deÜber die INTERIndividuelle Lösungen auf Top-Niveau - dafür steht die INTER Versicherungsgruppe seit über 100 Jahren. Neben der Geschäftsausrichtung auf Privatkunden und das mittelständische Gewerbe ist die INTER aus Tradition Handwerkern und Ärzten eng verbunden. Als solider und verlässlicher Partner bietet die INTER ihren Kunden mit Versicherungs- und Vorsorgeprodukten ein hohes Maß an finanzieller Sicherheit und legt seit jeher besonderen Wert auf Service und Qualität. Auch das Thema Nachhaltigkeit spielt deshalb bei der INTER eine zentrale Rolle. Insgesamt arbeiten über 1.600 Menschen für die INTER, davon rund 1.000 am Unternehmenssitz im kurpfälzischen Mannheim.Pressekontakt:INTER VersicherungsgruppeUnternehmenskommunikationKatja Schuld(0621) 427-1334presse@inter.deOriginal-Content von: INTER Versicherungsgruppe, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/25270/5632259