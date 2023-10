© Foto: picture alliance / NurPhoto | DAX Images



Im Rahmen einer Branchenstudie äußert sich JPMorgan wenige Tage vor den BASF-Earnings positiv über den deutschen Chemiesektor. Die US-Bank JPMorgan hat ihre Bewertung für die BASF-Aktie unverändert auf "Overweight" belassen. In einer aktuellen Branchenstudie äußerte der Analyst Chetan Udeshi die Einschätzung, dass das dritte Quartal für die meisten europäischen Chemiekonzerne erneut herausfordernd gewesen sein dürfte. Er wies dabei auf die anhaltend schwache Nachfrage und in einigen Fällen auch auf die schwächere Preisgestaltung hin. Andererseits scheine der "brutale" Abbau von Lagerbeständen bei den Kunden, der in den letzten vier Quartalen zu beobachten war, nun nachzulassen oder …