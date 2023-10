Köln/Mainz (ots) -Beim Besuch der Frankfurter Buchmesse waren sich ZDF-Programmdirektorin Dr. Nadine Bilke und die hr-Programmdirektorin Gabriele Holzner sowie Natalie Müller-Elmau, 3sat-Koordinatorin, einig: Die gemeinsame Literaturbühne auf der Frankfurter Buchmesse war ein Erfolg und die enge Zusammenarbeit soll fortgesetzt werden.Zum ersten Mal haben sich auf der 75. Frankfurter Buchmesse ARD, ZDF und 3sat mit einer Literaturbühne an einem gemeinsamen Standort im Forum der Messe präsentiert. "Für den gemeinsamen Messeauftritt haben unsere Kolleginnen und Kollegen vom Hessischen Rundfunk, von 3sat und dem ZDF ihre Kompetenzen gebündelt", so ZDF-Programmdirektorin Dr. Nadine Bilke. "In spannenden Gesprächen mit unseren Moderatorinnen und Moderatoren konnten wir so für das Buchmessen-Publikum vor Ort, aber auch für die Menschen zuhause, ein besonders umfassendes und abwechslungsreiches Programm rund ums Buch anbieten."98 000 Besucherinnen und Besucher erlebten mehr als 40 Stunden Gespräche und Lesungen auf der gemeinsamen Literaturbühne von ARD, ZDF und 3sat und über hundert Autorinnen und Autoren nahmen dort Platz: Daniel Kehlmann, Cornelia Funke, Christopher Clark, Monika Maron, Tonio Schachinger, Lizzie Doron, Elke Heidenreich, Rufus Beck, Deborah Feldman, Sebastian Fitzek, Valery Tscheplanowa und viele mehr."Wir freuen uns, dass wir die Welt der Bücher von Provinzkrimis über die 'Sheroes' bis zum Umgang mit Antisemitismus viele und sehr vielfältige Stunden Literatur von der Buchmesse in all unseren Kanäle linear wie digital verbreitet haben", sagt Gabriele Holzner, hr-Programmdirektorin. "Ein gemeinsames Highlight: Die gemeinsam produzierte Sendung 'Dein Buch. Das Beste von der Frankfurter Buchmesse' ist im ZDF, hr-fernsehen und bei 3sat und in den Mediatheken zu sehen und bündelt die Höhepunkte unseres Programms."Das ZDF sendet 180 Minuten Literatur am Montag, 23. Oktober, 1.35 Uhr. Das hr-fernsehen zeigt "Dein Buch" in zwei Teilen am Montag, 23. Oktober, 1.15 Uhr, sowie am Donnerstag, 26. Oktober, 23.00 Uhr. Und 3sat am Dienstag, 24. Oktober, 1.45 Uhr, den zweiten Teil. Auf ardkultur.de, buchmesse.zdf.de und 3sat.de sind diese und weitere Programmhighlights abrufbar.3sat war Partner auf der Buchmesse. "Als Gemeinschaftsprogramm von ARD und ZDF fühlen wir uns in der neuen Literaturpartnerschaft zuhause", so die 3sat-Koordinatorin Natalie Müller-Elmau. "Der 3-Länder-Sender 3sat hat das Angebot auf der Literaturbühne um die reichhaltige Literaturszene aus Österreich und der Schweiz erweitert und bringt die Höhepunkte aus dem Forum der Messe in unsere deutschsprachigen Nachbarländer. Ich freue mich auf die weitere Zusammenarbeit in Leipzig."Auch auf der Leipziger Buchmesse vom 21. bis 24. März 2024 werden ARD, ZDF und 3sat ein gemeinsames Programm präsentieren. Die Konzeption für den gemeinsamen Messeauftritt in Leipzig wird gerade erarbeitet.KontaktBei Fragen zur Pressemitteilung erreichen Sie Stefanie Wald, ZDF- Kommunikation, telefonisch unter 06131-70-16419.Sie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail an pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131-70-1-12108.Informationen zum Programm der ARD/hr, erhalten Sie von Janina Schmid, hr-Kommunikation telefonisch unter 069 -155 4498, E-Mail: janina.schmid@hr.dePressefotosPressefotos erhalten Sie als Download (https://presseportal.zdf.de/presse/buchmesse) (nach Login); per E-Mail an pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131-70-16100.Pressekontakt:ZDF-KommunikationTelefon: +49-6131-70-12108Mail: pressedesk@zdf.deARD-KommunikationTelefon 0221/220-7100E-Mail: pressestelle@ard.deOriginal-Content von: ARD ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/22512/5632346