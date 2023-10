© Foto: Unsplash



Der Goldpreis hat am Montag seinen Höhenflug fortgesetzt, nachdem er letzte Woche auf den höchsten Stand seit Mai gestiegen war. Wann fällt die Marke von 2.000 US-Dollar?Der Goldpreis hat am Montag erneut Anlauf genommen, um die psychologisch wichtige Marke von 2.000 US-Dollar je Feinunze zu übertreffen. Rückenwind erhält das Edelmetall von den anhaltenden Spannungen im Nahen Osten. Für Verunsicherung sorgt auch die heiß laufende Berichtssaison - diese Woche berichten allein 150 Unternehmen aus dem US-Leitindex S&P 500 ihre Quartalszahlen. "Der Goldpreis hat in letzter Zeit von Zuflüssen profitiert als sicherer Hafen wegen des Nahostkonflikts", sagte IG-Marktstratege Yeap Jun Rong. Auch …