Das Geld sitzt derzeit wieder locker in der US-Öl- und Gasindustrie. So kommt es zu einer weiteren milliardenschweren Übernahme. So kündigte der Ölkonzern Chevron am Montag die Übernahme seines Konkurrenten Hess für 53 Milliarden US-Dollar an. Die Transaktion erfolge dabei über einen Aktientausch, teilte das Unternehmen mit.Hess-Chef John Hess soll nach Abschluss der Übernahme in den Verwaltungsrat von Chevron einziehen. Erst vor kurzem hatte Konkurrent Exxon Mobil die Übernahme des US-Ölkonzerns ...

