HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Commerzbank vor Quartalszahlen von 14,60 auf 14,90 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das Geldhaus dürfte eine überzeugende operative Entwicklung ausweisen, schrieb Analyst Andreas Pläsier in einer am Montag vorliegenden Studie. Er rechnet mit einem Anstieg der Erträge um 42 Prozent und einem operativen Ergebnis von rund einer Milliarde Euro. Einen so hohen operativen Gewinn habe das Institut in den letzten fu?nf Jahren in keinem Quartal erreicht./edh/zb



Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2023 / 08:15 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000CBK1001

