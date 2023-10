Wilhelmshaven (ots) -Am Donnerstag, den 26. Oktober 2023 um 10 Uhr, übergibt der Kommandeur des 4. Fregattengeschwaders, Kapitän zur See Matthias Schmitt (48), das Kommando über die Besatzung F125 "Foxtrot" von Fregattenkapitän Sascha Schwarzer (46) an Fregattenkapitän Rico Geisler (44). Das Kommandozeremoniell findet auf der Fregatte "Rheinland-Pfalz" statt."Nach meiner Kommandoübernahme am 2. Oktober 2020 galt es, zunächst eine neue Besatzung aufzustellen und zu formen - also etwas tun zu können, was nur Wenigen vergönnt ist - nämlich den initialen Korpsgeist einer Besatzung zu prägen. Die Besonderheit bestand darin, mit anfangs nur einer Handvoll Soldaten und Soldatinnen trotz laufender Corona-Pandemie nicht nur rasch eine Arbeitsfähigkeit und Aufnahmefähigkeit herzustellen, sondern einer Besatzung ohne Schiff auch die Grundlage für eine eigene Identität zu bereiten. Drei Jahre im Kommando liegen nun hinter mir. Zunächst erschwerte die Corona-Pandemie das Aufwachsen und Ausbilden der Besatzung. Dann folgte der russische Überfall auf die Ukraine und wäre dies noch nicht genug, so übergebe ich heute das Kommando im Lichte eines Brandes in Israel und Gaza, der umzingelt ist von weiteren Pulverfässern. Aber auch wenn die externen Vorzeichen nicht gutstehen, so weiß ich, dass auf Sie immer Verlass ist und sein wird. Gegenseitiger Respekt, das aufeinander achten und der Wille, Verantwortung zu übernehmen zeichnen sie aus", so Fregattenkapitän Schwarzer.Sein Nachfolger, Fregattenkapitän Geisler, war zuletzt als Referent und stellvertretender Referatsleiter im Planungsamt der Bundeswehr in Bonn tätig."Die letzten Wochen meiner Verwendung im Planungsamt der Bundeswehr sind nun angebrochen. Damit geht ein sehr interessantes, lehrreiches und intensives Jahr zu Ende, dass in vielfacher Hinsicht meinen Horizont erweitert hat. Ich blicke nun nach vorn und freue mich, dass ich in meiner zukünftigen Verwendung wieder einen Beitrag in der Flotte leisten und die Erfahrungen und Einblicke aus meinen Verwendungen, Einsätzen und vor allem aus der Truppe einbringen kann."Fregattenkapitän Schwarzer übernimmt nun den Posten von Fregattenkapitän Geisler in Bonn - es handelt sich also um einen Tausch der Dienstposten.Im Anschluss der zeremoniellen Übergabe wird es Zeit für ein kurzes Pressegespräch geben.Hinweise für die PresseMedienvertretende sind zum Pressetermin "Neuer Kommandant für die Fregatte 125 Besatzung 'Foxtrot'" eingeladen. Für die weitere Ausplanung und Koordinierung bitten wir um eine frühzeitige Anmeldung.Termin: Donnerstag, der 26. Oktober 2023.Eintreffen an der Hauptwache bis spätestens 9:30 Uhr. Ein späterer Einlass ist nicht mehr möglich.Ort: Marinestützpunkt Heppenser Groden,Alfred-Eckhardt-Straße 1, 26384 Wilhelmshaven(Anschrift/Adresse für Ihr Navigationsgerät)Anmeldung: Medienvertretende werden gebeten, sich mit dem beiliegenden Anmeldeformular bis Mittwoch, den 25. Oktober 2023 um 14 Uhr beim Presse- und Informationszentrum per E-Mail zu akkreditieren.Nachmeldungen sind leider nicht möglich.Pressekontakt:Presse- und Informationszentrum MarinePressestelle Einsatzflottille 2, WilhelmshavenTelefon: +49 (0) 4421 68 6163E-Mail: markdopizpressestellewhv@bundeswehr.orgOriginal-Content von: Presse- und Informationszentrum Marine, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/67428/5632496