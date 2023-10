Bonn (ots) -In der Sendung "phoenix persönlich" spricht Alexander Kähler mit Joe Kaeser, dem Aufsichtsratsvorsitzenden von Siemens Energy über Prinzipien in der Wirtschafts- und Handelspolitik, den Umgang mit China, den Fachkräftemangel, die AfD und den Zustand der deutschen Wirtschaft."Viele Unternehmen im MDAX, im SDAX, im großen Dax und auch Mittelständler und eigentümergeführte Unternehmen, gehen von Rekord zu Rekord, weil sie eben wettbewerbsfähig sind", sagt Joe Kaeser, Aufsichtsratsvorsitzender von Siemens Energy. Er warnt davor, alles schlecht zu reden und Hilfe vom Staat zu fordern. "Ich denke, wir brauchen Eigeninitiative, müssen auch das Gute sehen". Wenn es bestimmten Branchen schlecht gehe, müsse man die Ursachen genau analysieren.Mit Blick auf China, erklärt Joe Kaeser: "Meine Erfahrungen mit China waren so, dass China eigentlich nur aus einer Position der Stärke heraus verhandlungsbereit ist. Wenn sie da mit gebückter Haltung kommen, wenn sie keinen Vorteil bieten können, kommen sie da auch nicht zu Potte." Aufgabe der Politik sei es, Menschenrechtsthemen z.B. mit den Uiguren, anzusprechen und sie zu adressieren. Aufgabe von Unternehmen sei es beispielsweise, in ihren eigenen Werken keine Zwangsarbeit zuzulassen. "Dass es überall auf der Welt Standards anwendet, wie sie auch in unserem Land gelten, das ist Verantwortung der Wirtschaft und der Unternehmen."Kritik übte Joe Kaeser an der AfD, die den deutschen Wohlstand gefährden würde und verweist u.a. auf einen Auftritt von Alice Weidel im Bundestag. "Stellen Sie sich mal vor, die Menschen in der Welt sehen diese Dame wildfuchtelnd unter dem Bundesadler im Bundestag die Welt beschimpfen. Das ist ein Bild von Deutschland, das möchte man nicht haben." Deshalb sei es wichtig, so Kaeser weiter, auf der Basis von Fakten und Beispielen klarzumachen, dass der Wohlstand unseres Landes auf unserem Export basiere. "Und exportfähig ist man nur, wenn man wettbewerbsfähig ist, wenn man innovativ ist, wenn man auf die Kunden in aller Welt und deren Erfordernisse eingeht. Sonst wird es wirklich in unserem Land extrem kompliziert."Pressekontakt:phoenix-KommunikationTelefon: 0228 / 9584 192kommunikation@phoenix.deTwitter.com: phoenix_deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6511/5632543