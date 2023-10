Hamburg (ots) -Drei top Vakanzen in den Bereichen Wirtschaftsinformatik & Cybersecurity, Angewandte Informatik und Interaktive DatenvisualisierungDie Kontrast Personalberatung GmbH (https://www.kontrast-gmbh.de/de/forschung-bildung-lehre/), ein renommiertes Headhunting Unternehmen mit umfangreicher Erfahrung in der Rekrutierung für Stellenausschreibungen im Bereich Forschung, Bildung und Lehre, freut sich bekannt zu geben, dass sie derzeit bundesweit drei Professur-Stellen in der Betreuung hat.Aktuelle Stellenangebote in drei FachbereichenDie Vakanzen für W2 Professuren an zwei Fachhochschulen und einer Hochschule bieten hochqualifizierten Akademiker:innen die Möglichkeit, ihre Expertise und Leidenschaft für ihre jeweiligen Fachgebiete in der IT und Informatik in die akademische Welt einzubringen.Die Professuren sind in den folgenden Fachbereichen ausgeschrieben:1. Professur für Wirtschaftsinformatik, Cybersecurity u. IT-Sicherheit (https://www.kontrast-gmbh.de/de/stelle/professur-informatik/30201/)2. Professur Angewandte Informatik (https://www.kontrast-gmbh.de/de/stelle/professur-informatik/30198/)3. Professur Interaktive Datenvisualisierung (https://www.kontrast-gmbh.de/de/stelle/professur-informatik/30175/)Headhunter mit Erfahrung im BildungssektorDie Kontrast Personalberatung GmbH versteht die wachsenden Anforderungen und Herausforderungen im Bildungssektor und ist stolz darauf, einen Beitrag zur Verbesserung der Hochschullandschaft in Deutschland zu leisten. Die Headhunter:innen für den Bildungssektor haben sich darauf spezialisiert, die geeigneten Kandidat:innen für akademische Positionen zu finden, die die Zukunft dieser renommierten Bildungsträger gestalten werden.Kandidat:innen-Pool für Executive SearchMit einem fundierten Verständnis für die Anforderungen des Bildungssektors und einem breiten Netzwerk von Kandidat:innen ist das Unternehmen in der Lage, die besten Talente für die jeweiligen Positionen zu identifizieren.Die Personalberater:innen stehen dabei allen interessierten Bewerber:innen und Bildungseinrichtungen zur Verfügung, um sicherzustellen, dass die bestmöglichen Kandidat:innen gefunden werden. Für alle drei Ausschreibungen werden insbesondere auch Akademikerinnen gesucht.Pressekontakt:Kontrast Personalberatung GmbHi. A. Oliver KutzFon +49 (0)40 76 79 305 - 0E-Mail oliver.kutz@kontrast-gmb.dehttps://www.kontrast-gmbh.de/Original-Content von: Kontrast Personalberatung GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/83091/5632536