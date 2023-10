Essen (ots) -Das MEDION Airfryer-Lineup bekommt Zuwachs: Die vier neuen Modelle überzeugen mit Automatikprogrammen und vielen weiteren praktischen Features.Heißluftfritteusen liegen im Trend, und das aus gutem Grund: Mit ihnen werden Speisen ganz ohne oder mit nur sehr wenig Öl zubereitet. Sie sind also nicht nur praktisch und vielseitig, sondern sorgen durch die fettreduzierte Zubereitung für Genuss ohne Reue. MEDION erweitert nun mit vier neuen Highlight-Modellen sein Aifryer-Lineup. Da ist für jeden was dabei!MEDION LIFE X10 XL: Noch knuspriger, noch besserDie MEDION LIFE X10 XL ist das Highlight des neuen Lineups. Wer ein besonders knuspriges Geschmackserlebnis sucht, liegt mit ihr richtig: die Heißluftfritteuse verfügt über eine Dampfsprayfunktion, die bei fünf der voreingestellten Programme zum Einsatz kommt. Dabei wird das Gargut automatisch mit Wasser besprüht, welches durch die Heißluft sofort verdampft und für extra knusprigen Genuss sorgt. Ein herausnehmbarer Einsatz verbessert zudem die Luftzirkulation im Inneren. In Zahlen trumpft die LIFE X10 XL mit einer Gesamtleistung von 1.500 Watt, einer Maximaltemperatur von 230 °C und einem Nutzinhalt von rund 5 Litern auf. Durch das praktische Sichtfenster und die Beleuchtung behält man das Essen stets im Blick.MEDION LIFE P20 XXL: Zwei Zonen für ein HallelujaLust auf Chicken Wings und Pommes, aber der Platz in der Küche reicht nur für eine Heißluftfritteuse? Mit zwei separat gesteuerten, unabhängigen Garzonen ermöglicht die MEDION LIFE P20 XXL die parallele Zubereitung unterschiedlicher Gerichte. Die Sync-Finish-Funktion sorgt auch dafür, dass beide zeitgleich fertig sind. So sind die Pommes pünktlich knusprig, wenn die Wings etwas länger brauchen. Aber auch bei der Zubereitung größerer Mengen eines Gerichts schafft die LIFE P20 XXL Abhilfe: Die Garzonen werden einfach mit der Dual-Cook-Funktion synchronisiert. Die Gesamtleistung von 2.600 Watt macht die Heißluftfritteuse zum leistungsstärksten Modell des neuen Lineups von MEDION. Die zwei Frittierkörbe mit einem kombinierten Volumen von über 8 Litern werden dabei von zwei Edelstahl-Heizelementen betrieben.MEDION LIFE P10 XL: Doppelte Power für doppelten GeschmackGenuss ohne Reue bringt die MEDION LIFE P10 XL mit gleich zwei leistungsstarken Heizelementen aus Edelstahl. Das obere Heizelement mit beeindruckenden 1.800 Watt und das untere mit 350 Watt erzielen zusammen beste Ergebnisse. Der beeindruckende Nutzinhalt von 6,8 Litern bietet ausreichend Raum, um eine Mahlzeit für die ganze Familie zuzubereiten. Und das ganz ohne Kochbuch, denn mit den neun Automatikprogrammen gelingen Pommes, Hähnchen, Steak, Gemüse, Fisch und mehr spielend leicht. Darüber hinaus garantieren die Temperaturkontrolle von 50°C bis 200°C, ein digitaler 60-Minuten Timer und die automatische Abschaltung punktgenaues Garen und perfekte Ergebnisse.MEDION LIFE E40 XL: Darf's ein bisschen mehr sein?Die MEDION LIFE E40 XL bietet im extragroßen Behälter mit einem Nutzinhalt von 5,2 Litern auch für die große Ladung Pommes genügend Platz. Wenn Freunde zu Besuch sind, gibt es so immer ausreichend knusprig-leckeren Knabberspaß, bei dem sich niemand zurückhalten muss. Und auch bei diesem Modell machen die praktischen Automatikprogramme die Arbeit in der Küche noch einfacher: Pommes, Hähnchen, Steak, Gemüse, Fisch und mehr gelingen mit der Heißluftfritteuse auf Knopfdruck. Sogar ein Kuchen-Programm ist vorinstalliert.VerfügbarkeitDie MEDION LIFE X10 XL (159,95 Euro) ist ab sofort im MEDION-Shop erhältlich. Die MEDION LIFE P20 XXL (139,95 Euro) ist ab dem 25. Oktober im MEDION-Shop verfügbar. Die MEDION LIFE E40 XL (Preis 84,95 Euro) und die MEDION LIFE P10 XL (Preis 99,95 Euro) folgen im November.Über MEDIONMEDION ist ein in Deutschland führender Hersteller von Consumer Electronics Produkten und Anbieter digitaler Services für alle. Das Sortiment umfasst smarte Multimedia-Produkte, Telekommunikations-Services und elektronisches Zubehör mit einem hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnis und einen umfangreichen After-Sales-Service. MEDION ist seit 2011 Teil der internationalen Lenovo-Gruppe, einem führenden globalen Technologieunternehmen mit Kunden in über 160 Ländern und weltweit erfolgreich mit PCs, Laptops, Smartphones und Servern.© 2023 MEDION AG. Alle Rechte vorbehalten.MEDION und das entsprechende MEDION Logo sind geschützte Marken der MEDION AG in Deutschland und/oder anderen Ländern. Andere Marken oder Produktnamen sind für die jeweiligen Markenrechtsinhaber geschützt.Andere Markenzeichen und Markennamen sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.Pressekontakt:Pressekontakt:TEAM LEWISMEDIONde@teamlewis.comOriginal-Content von: MEDION, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/9587/5632621