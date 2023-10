Schwarzach (ots) -Der Unternehmensverkauf ist für viele Inhaber mehr als nur eine wirtschaftliche Transaktion; es ist oft der Abschied von einem Lebenswerk. Fehltritte bei der Planung und Umsetzung können daher gravierende Auswirkungen haben. Finanzielle Verluste sind nur ein Teil des Problems. Schlimmer noch ist, das Lebenswerk in den falschen Händen zu wissen."Der Verkauf eines Unternehmens ist äußerst komplex. Wer ihn falsch angeht, verschwendet oft nicht nur Jahre seiner Lebenszeit, sondern verliert auch sehr viel Geld", warnt Fabian Zamzau, M&A-Experte. Die 10 Schritte zur erfolgreichen Unternehmensübergabe verrät er im folgenden Artikel.In 10 Schritten zur Unternehmensübergabe1. Genügend Zeit einplanenWer seine Firma an einen Nachfolger übergeben möchte, sollte im ersten Schritt genug Zeit dafür veranschlagen. Zwischen zwölf und 18 Monate müssen durchschnittlich eingeplant werden, bis das Unternehmen erfolgreich in neue Hände gegeben wurde. Eine sorgfältige Zeitplanung ist daher essenziell, um später nicht unter Druck zu geraten.2. Die richtigen Partner zur Abwicklung suchenIm Anschluss sollte professionelle Unterstützung hinzugezogen werden. Der Geschäftsführer ist zwar Experte für sein Unternehmen, vermutlich jedoch nicht für dessen Verkauf. Um kostspielige Fehler zu vermeiden, sollte der Experte auch andere am Verkauf beteiligte Fachleute wie M&A Berater, die die Schnittstelle zwischen allen Parteien bilden, Steuerberater oder Rechtsanwälte koordinieren.3. Interne oder externe NachfolgerEine weitere wichtige Überlegung betrifft den Nachfolger. Dabei unterscheidet man in der Regel zwischen internen Nachfolgern - das sind Familienmitglieder oder Mitarbeiter - und externen Nachfolgern. Letztere können beispielsweise andere Unternehmen in der Branche, strategische Investoren oder Private-Equity-Unternehmen sein.4. Die Ist-Situation analysierenUm die Ausgangslage möglichst realistisch einzuschätzen, ist ein neutraler, unvoreingenommener Blick auf das Unternehmen wichtig. Dabei handelt es sich um den vierten Schritt einer erfolgreichen Unternehmensübergabe. Ziel ist es, die Stärken und Schwächen des Betriebs festzustellen, um die Verkaufsstrategie darauf ausrichten zu können.5. Eine Wunsch-Situation aufstellenAnschließend geht es an die Skizzierung des gewünschten Endzustands. In dieser Phase sollte der Unternehmer seine Vorstellungen vom Verkaufspreis, dem Umgang mit der Belegschaft und weitere ihm wichtige Aspekte möglichst konkret zur Sprache bringen.6. Daten sammeln und aufbereitenEbenso essenziell ist die Sammlung und Aufbereitung aller unternehmensrelevanten Daten - ein Schritt, der oft unterschätzt wird. Sinnvoll ist es deshalb auch, die Unterstützung von M&A Beratern in Anspruch zu nehmen, die mit diesem Thema vertraut sind. Zu den wichtigen Daten zählen beispielsweise Bilanzen, Verträge und weitere Schriftstücke, die aussagekräftig sind. Auf diese Weise sollen sich potenzielle Nachfolger schnell einen Überblick über das Unternehmen verschaffen können.7. Das Unternehmen realistisch bewertenAls nächstes sollte dann der Wert des Unternehmens festgelegt werden. Grundlage hierfür sind die Daten, die im vorigen Schritt gesammelt wurden. Doch nicht nur das, auch Erwartungen bezüglich der Entwicklung des Betriebs in der Zukunft sollten mit einbezogen werden.8. Suche oder Entwicklung eines Übergabeplans und NachfolgersIm achten Schritt geht es um die konkrete Suche nach dem Nachfolger. Damit verbunden ist auch die Entwicklung eines genauen Plans für die Übergabe. Je nach Vorstellung des Geschäftsführers und des geplanten Modells kann dieser sehr unterschiedlich ausfallen. Bevor nicht alles in trockenen Tüchern ist, ist Diskretion zu diesem Zeitpunkt außerordentlich wichtig.9. Die aktive Gestaltung des ProzessesWährend des gesamten Prozesses ist der Unternehmer als aktiver Gestalter gefragt. So sollte er auch auf die Vorstellungen des Nachfolgers in gewisser Weise eingehen und sich offen zeigen.10. Erfolgreiche Unternehmensnachfolge durch weitsichtige Planung und ProzesseAls letztes wird dann die eigentliche Übergabe vollzogen. Weitsicht bei der Zeiteinteilung und Umsicht bei sämtlichen Teilbereichen, die von der Planung betroffen sind, machen sich jetzt bezahlt und führen zu einer erfolgreichen Geschäftsübergabe.Fazit: Warum sind diese 10 Schritte wichtig?Eine Unternehmensübergabe ist ein emotionaler Prozess. Für den bisherigen Unternehmer bedeutet es oft die Abgabe seines Traums oder des Lebenswerks. Die 10 Schritte ermöglichen es den Unternehmern, sich gezielt auf diese Aufgabe vorzubereiten und das Beste aus der Übergabe herauszuholen. Durch die professionelle Unterstützung wird zudem sichergestellt, dass die Geschäftsleitung stets das Wesentliche im Auge behält.Über Fabian Zamzau und Michael Polit:Zahlreiche Menschen haben sich über Jahre und Jahrzehnte um den Aufbau ihres eigenen Unternehmens gekümmert. Viele Stunden Arbeit, Fleiß, Leidenschaft und Herzblut haben sie dabei in ihr Lebenswerk gesteckt und nichts dem Zufall überlassen. Dennoch gelangen viele Unternehmer an den Punkt, an dem sie sich nach einer grundlegenden Veränderung sehnen - und deshalb ihr Unternehmen verkaufen möchten. Ganz so leicht ist dieser Schritt allerdings nicht. Denn wer sein eigenes Lebenswerk in andere Hände gibt, merkt schnell, wie herausfordernd dies ist - sowohl fachlich, als auch persönlich und emotional. Damit der Prozess reibungslos abläuft und auch das eigene Gewissen am Ende beruhigt ist, unterstützen Fabian Zamzau und Michael Polit ihre Kunden bei allen wichtigen Schritten. 