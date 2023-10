Die Verstärkung durch erfahrenen Halbleiter-CFO beschleunigt die nächste Phase des Unternehmenswachstums zur Schaffung einer hochmodernen KI-Infrastruktur

Alphawave IP Group plc (LN: AWE, das "Unternehmen" oder "Alphawave Semi"), ein weltweit führender Anbieter von Hochgeschwindigkeits-Konnektivität für die weltweite Technologie-Infrastruktur, freut sich, die Ernennung von Rahul Mathur zum Chief Financial Officer (CFO) mit Wirkung zum 30. Oktober 2023 bekannt zu geben.

Rahul war seit 2021 als CFO von Avantus und von 2016 bis 2021 als CFO und Senior Vice President Finance von Rambus tätig. Während seiner Tätigkeit bei Rambus war Rahul ein wichtiger Akteur bei der Transformation von Rambus in ein Produktunternehmen, wobei er durchweg gute Finanzergebnisse und einen hohen Unternehmenswert erzielte. Vor seiner Tätigkeit bei Rambus war Rahul in leitenden Positionen im Finanzbereich bei globalen Halbleiter- und Technologieunternehmen tätig, darunter: Cypress Semiconductor Corp., Spansion Inc. und KLA.

Rahul verfügt über umfangreiche Erfahrungen in den Bereichen Fusionen und Übernahmen, Unternehmensfinanzierung, strategische Planung, Investor Relations und Risikomanagement. Er erwarb einen Bachelor of Arts in angewandter Mathematik vom Dartmouth College und einen MBA von der Wharton School of Business an der University of Pennsylvania.

Rahul Mathur sagte: "Ich freue mich, Mitglied des Managementteams von Alphawave Semi zu werden. Es ist eine aufregende Zeit, um bei einem so ehrgeizigen, wachstumsstarken Unternehmen mit führender Konnektivitätstechnologie für die KI-Infrastruktur der nächsten Generation einzusteigen. Ich freue mich darauf, mit Tony und seinem Team zusammenzuarbeiten und meine Erfahrung als CFO in der Halbleiterindustrie einzubringen, um die Geschäftsstrategie erfolgreich umzusetzen und langfristigen Shareholder Value zu schaffen."

Tony Pialis, Mitbegründer, President und Chief Executive Officer von Alphawave Semi, erklärte: "Ich freue mich, einen so versierten CFO in unserem Team begrüßen zu dürfen. Seine umfangreiche Erfahrung in leitenden Finanzpositionen bei börsennotierten Halbleiterunternehmen wird von unschätzbarem Wert sein, wenn wir die Grundlagen für die nächste Phase des Geschäftswachstums schaffen und mit unseren Kunden zusammenarbeiten, um die KI-Infrastruktur der nächsten Generation zu entwickeln."

Über Alphawave Semi

Alphawave Semi ist ein weltweit führender Anbieter von Hochgeschwindigkeitsverbindungen für die technologische Infrastruktur der Welt. Angesichts des exponentiellen Datenwachstums erfüllt die Technologie von Alphawave Semi einen entscheidenden Bedarf: Daten können schneller, zuverlässiger und mit höherer Leistung bei geringerem Stromverbrauch übertragen werden. Wir sind ein vertikal integriertes Halbleiterunternehmen und unsere IP, kundenspezifischen Silizium- und Konnektivitätsprodukte werden von globalen Tier-One-Kunden in den Bereichen Rechenzentren, Compute, Networking, AI, 5G, autonome Fahrzeuge und Storage eingesetzt. Das Unternehmen wurde 2017 von einem technischen Expertenteam gegründet, das über eine nachweisliche Erfolgsbilanz bei der Lizenzierung von Halbleiter-IP verfügt. Unser Ziel ist es, die kritische Dateninfrastruktur im Herzen unserer digitalen Welt zu beschleunigen. Um mehr über Alphawave Semi zu erfahren, besuchen Sie: awavesemi.com.

Alphawave Semi und das Logo von Alphawave Semi sind Handelsmarken der Alphawave IP Group plc. Alle Rechte vorbehalten.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

