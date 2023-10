Hannover (ots) -Der Podcast von Timo Kohlenberg, CEO der America Unlimited GmbH, geht in die sechste Runde. Prominenter Sparringspartner der neuen Staffel ist Regina Halmich. Im Gespräch mit Timo plaudert die dreifache Boxweltmeisterin am 23. Oktober 2023 über ihren schwierigen Start in der Profiklasse, warum sie sich für den Playboy ausgezogen hat und wie Stefan Raab sie herausfordern konnte. Natürlich geht es in dem Podcast auch um besondere Reiseerlebnisse und Länder oder Orte, die auf Reginas persönlicher Bucketlist stehen.Wie der Schauspieler Marc Barthel am liebsten Urlaub macht, ist Thema beim Podcast am 30.Oktober 2023. Und warum Ruth Moschner auf ausgefallene Toiletten steht, eine Phobie vor Spinnen hat und Schupfnudeln im Meer liebt, erzählt die quirlige Moderation im Talk mit Timo am 6. November 2023. Alle Folgen der sechsten Staffel - auch die bereits veröffentlichten mit Tina Ruhland und Renata & Valentin Lusin - sind bei Spotify (https://open.spotify.com/show/1ZUDK7OBNO0bRFqB1j72fu?si=d0b6b89c830e4495&nd=1), YouTube (https://www.youtube.com/@TimoKohlenbergDerReiseexperte) und vielen weiteren Streaming-Plattformen zu finden.Über America Unlimited:America Unlimited ist einer der führenden Veranstalter für Reisen nach Kanada und in die USA. Das Unternehmen wurde 2006 von Michael Kohlenberg gegründet und nach seinem Tod 2007 von seiner Frau Angelika und seinen Kindern Julia und Timo weitergeführt. Dank jahrzehntelanger Destinationserfahrung bietet der Spezialist aus Hannover bei der Reiseplanung ein Höchstmaß an Flexibilität und persönlichem Service. In Kundenbewertungen schneidet das für seine innovativen Marketing- und Vertriebsaktionen bekannte Familienunternehmen aufgrund seiner kompetenten Beratung überdurchschnittlich gut ab. America Unlimited wurde mehrfach ausgezeichnet, unter anderem als einer der TOP 50 Reiseveranstalter weltweit. Geschäftsführende Gesellschafter der America Unlimited GmbH sind Julia Kurz und ihr Bruder Timo Kohlenberg. Als reiner Nordamerika-Spezialist gestartet hat die America Unlimited GmbH ihr Geschäftsfeld sukzessive ausgebaut. 2011 erfolgte mit dem Launch der Marke Feinreisen der Portfolio-Ausbau in andere Zielgebiete mit Fokussierung auf das Premium-Segment. Im Sommer 2022 hat der Spezialveranstalter mit Australia Unlimited eine weitere Marke für Reisen nach Ozeanien auf den Markt gebracht. Ebenfalls zum Portfolio des Unternehmens zählt Amerikareisen.at Kanadareisen.at - der führende Spezialist für USA- und Kanadareisen in Österreich.Spotify (https://open.spotify.com/show/1ZUDK7OBNO0bRFqB1j72fu?si=d0b6b89c830e4495&nd=1)YouTube (https://www.youtube.com/@TimoKohlenbergDerReiseexperte)Pressekontakt:KC3 GmbH+49 170 567 2100info@koepers-kc3.dewww.koepers-kc3.deOriginal-Content von: America Unlimited, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/165802/5632734