DJ UPDATE/TAGESVORSCHAU/Dienstag, 24. Oktober (vorläufige Fassung)

(NEU: Pk mit Bitkom-Präsident Wintergerst um 10 Uhr und Diskussionsrunde mit Bundeswirtschaftsminister Habeck um 12 Uhr) === *** 07:00 CH/Novartis AG, Ergebnis 3Q *** 07:00 IT/Unicredit SpA, Ergebnis 3Q 07:00 DE/Amadeus Fire AG, Ergebnis 9 Monate 07:30 FR/Orange SA, Ergebnis 3Q *** 08:00 DE/Puma SE, Ergebnis 3Q (15:00 Analystenkonferenz) *** 08:00 FR/Hermes International SCA, Ergebnis 3Q *** 08:00 GB/Anglo American plc, Production Report 3Q *** 08:00 GB/Barclays plc, Ergebnis 3Q *** 08:00 DE/GfK-Konsumklimaindikator November PROGNOSE: -26,7 Punkte zuvor: -26,5 Punkte *** 09:15 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) Oktober PROGNOSE: 44,8 zuvor: 44,4 Einkaufsmanagerindex gesamt (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 44,4 zuvor: 44,1 *** 09:15 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) Oktober PROGNOSE: 44,4 zuvor: 44,2 *** 09:30 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) Oktober PROGNOSE: 50,0 zuvor: 50,3 Einkaufsmanagerindex gesamt (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 46,6 zuvor: 46,4 *** 09:30 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) Oktober PROGNOSE: 40,0 zuvor: 39,6 *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone (1. Veröffentlichung) Oktober PROGNOSE: 48,9 zuvor: 48,7 *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Eurozone (1. Veröffentlichung) Oktober PROGNOSE: 43,9 zuvor: 43,4 Einkaufsmanagerindex gesamt (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 47,6 zuvor: 47,2 *** 10:00 EU/EZB, Quartalsbericht zur Kreditvergabe 10:00 DE/Bitkom-Präsident Wintergerst, Pk zur Halbleiter-Versorgung in Deutschland, Berlin *** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) Oktober PROGNOSE: 49,2 zuvor: 49,3 *** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) Oktober PROGNOSE: 44,5 zuvor: 44,3 11:20 DE/Bundeskanzler Scholz, Eröffnungsrede auf dem Deutsch-Ukrainischen Wirtschaftsforum der DIHK, Berlin 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender 11:30 DE/Auktionsergebnis Aufstockung 2,40% Bundesobligation über 4 Mrd Euro mit Fälligkeit Oktober 2028 12:00 DE/Bundeswirtschaftsminister Habeck, ukrainische Wirtschaftsministerin Yulia Svyrydenko, Diskussionsrunde auf dem Deutsch-Ukrainischen Wirtschaftsforum der DIHK, Berlin 12:00 US/Spotify Technology SA, Ergebnis 3Q *** 12:20 US/General Electric Co, Ergebnis 3Q *** 12:30 US/General Motors Co (GM), Ergebnis 3Q *** 12:55 US/Coca-Cola Co, Ergebnis 3Q 12:55 US/Raytheon Technologies Corp, Ergebnis 3Q *** 13:00 US/Verizon Communications Inc, Ergebnis 3Q *** 14:00 US/Dow Inc, Ergebnis 3Q 14:00 DE/Bundeskanzler Scholz, Rede auf dem Ordentlichen Gewerkschaftstag der IG Metall, Frankfurt *** 15:00 US/3M Co, Ergebnis 3Q *** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI Service (1. Veröffentlichung) Oktober PROGNOSE: 49,9 zuvor: 50,1 *** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) Oktober PROGNOSE: 49,3 zuvor: 49,8 17:40 FR/Cie Generale des Etablissements Michelin SCA, Umsatz 9 Monate *** 17:45 FR/Kering SA, Ergebnis 3Q *** 22:01 US/Microsoft Corp, Ergebnis 1Q 22:01 US/Texas Instruments Inc, Ergebnis 3Q *** 22:02 US/Alphabet Inc (Google-Holding), Ergebnis 3Q *** 22:05 US/Visa Inc, Jahresergebnis 22:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API) - DE/Anfang der Sitzung des Arbeitskreises "Steuerschätzungen" ===

