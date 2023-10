DJ VW-Werke produzieren ab Ende Oktober wieder normal - Zeitung

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Versorgungsengpässe durch einen Zulieferer in Slowenien sind bei Deutschlands größtem Autobauer Volkswagen offenbar ausgestanden. Wie eine Sprecherin der Marke VW dem Handelsblatt sagte, kehren ab nächster Woche "alle Werke zur regulären Fahrweise zurück". Das gelte sowohl für die fahrzeugproduzierenden Werke von VW als auch für die Komponentenfertigung des Konzerns.

Bei der tschechischen VW-Tochter Skoda gibt es nach Angaben eines Sprecher "zurzeit keine Einschränkungen in den produzierenden Werken". VW und Skoda haben aktuell etwa drei Dutzend Spezialisten in Slowenien im Einsatz, die dem Zulieferer KLS Ljubno nach dem Hochwasser in der Region vom August beim Wiederaufbau seiner Produktion helfen. Die slowenische Firma, die VW mit Zahnkränzen versorgt, konnte nach dem Hochwasser nicht mehr produzieren.

Der Ausfall bei KLS hatte bei VW wochenlang zu Einschränkungen in der Fertigung von Benzin- und Dieselfahrzeugen geführt, zahlreiche Werke meldeten Kurzarbeit an.

