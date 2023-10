Business Park Sofia freut sich, die Ernennung von Jordan Krastev zum Chief Commercial Officer (CCO) und Managing Director bekannt geben zu können. Es handelt sich dabei um einen strategischen Schritt, der das Engagement des Unternehmens für ein kontinuierliches Wachstum des Parks reflektiert.

Herr Krastev bringt für seine neue Aufgabe beim Business Park Sofia einen reichen Erfahrungsschatz und eine gute Erfolgsbilanz mit. Nach über 15 Jahren in leitenden Positionen in der Immobilienbranche ist er bereit, die kommerzielle Strategie des Business Park Sofia und die Aktivitäten der Organisation voranzubringen.

In seiner letzten Funktion als Leasing Manager des Business Park Sofia leistete Herr Krastev einen wesentlichen Beitrag. Er stellte seine Fähigkeit unter Beweis, greifbare Ergebnisse zu liefern und die Geschäftsentwicklung voranzutreiben. Nach seinen zwei erfolgreichen Jahren bei Cushman Wakefield beschloss er, zu dem Unternehmen in leitender Stellung zurückzukehren.

"Wir freuen uns sehr, Jordan Krastev als unseren Chief Commercial Officer und Managing Director willkommen heißen zu dürfen. Seine profunde Branchenkenntnis, sein strategisches Denkvermögen und seine dynamischen Führungsqualitäten werden entscheidend dazu beitragen, den Business Park Sofia zu neuen Höhen zu führen", erklärte Tomasz Radwanski Managing Partner bei Business Park Sofia/Arco Capital.

Herr Krastev hat einen Abschluss von der Universität für National- und Weltwirtschaft und verfügt über ausgeprägte Kenntnisse in den Bereichen Geschäftsentwicklung, strategische Planung und Marktexpansion. Sein Ansatz für die geschäftliche Tätigkeit passt perfekt zu dem Engagement des Business Park Sofia, seinen Kunden erstklassigen Service und herausragende Einrichtungen zu bieten.

Im Rahmen seiner Doppel-Aufgabe als CCO und Managing Director wird Herr Krastev die Aufsicht über die kommerziellen Aspekte der Organisation, u.a. über die Geschäftsentwicklung und die Beziehungen zu Kunden und Partnern, führen. Außerdem wird er die Gesamterlös-Strategie des Business Park Sofia leiten und damit fortgesetztes Wachstum und wirtschaftlichen Erfolg sicherstellen.

Über Business Park Sofia:

Business Park Sofia ist ein führender Büroimmobilienentwickler und -verwalter mit Sitz in Bulgarien. Das Unternehmen betreibt die größte Büro-Anlage in Mittel- und Osteuropa (CEE). Mit einem Engagement für überragende Leistungen und dem Bestreben, seinen Kunden erstklassige Dienstleistungen zu bieten, hat sich der Business Park Sofia einen guten Ruf für Innovation und Qualität in der Branche für kommerzielle Büroflächen erarbeitet. Der Business Park Sofia ist der Sitz von etwa 75 aller Fortune 500- und multinationalen Mieter, die in der Region CEE tätig sind.

