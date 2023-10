© Foto: Marijan Murat - dpa



Am Montag schnellte die Varta-Aktie zwischenzeitlich bis zu zehn Prozent in die Höhe. Der angeschlagene Konzern soll sich einen Großauftrag für Apple gesichert haben.Es gibt Hoffnung beim angeschlagenen Batteriekonzern Varta. Gerüchte über einen Großauftrag für Apple trieben den Aktienkurs in die Höhe, zwischenzeitlich verbuchte der Titel im Vergleich zum Schlusskurs am Freitag knapp zehn Prozent Plus. Mittlerweile steht der Titel noch rund acht Prozent im Plus. Ein wichtiger Großkunde, "der zuvor die Abrufe seiner Aufträge zurückgestellt" hatte, solle nun wieder beliefert werden, sagte Firmenchef Markus Hackstein am Samstag gegenüber der Augsburger Allgemeinen. Um wen es sich dabei …