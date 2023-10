Peking (ots/PRNewswire) -Der Lushan-Berg befindet sich in der Stadt Lushan, Jiujiang, in der Provinz Jiangxi. Der Legende nach stiegen während der Zhou-Dynastie sieben Brüder mit dem Nachnamen Kuang auf einen Berg, um dort nach Unsterblichkeit zu suchen und bauten dort eine Lu (strohgedeckte Hütte), die dem Lushan-Berg seinen Namen gab. Der Lushan-Berg trägt den Titel "das außergewöhnlichste Schauspiel in der Umgebung von Kuangs bescheidener Hütte" und bietet ein bezauberndes Schauspiel sich ständig verändernder Wolkenmeere, prächtiger Quellen und Wasserfälle und altertümlicher Monumente, die von einer zeitlosen Zivilisation geprägt sind.Dank der reichlichen Niederschläge und des milden Klimas ist der Lushan-Berg als "kühle Insel" in einem "heißen Meer" bekannt. Von seinem hohen Gipfel aus, wo die Wolken den Berggipfel einhüllen, offenbart sich der Lushan-Berg als ein malerisches Wunderland. Wenn man vom Fuß des Berges nach oben schaut, sieht man, wie sich der Lushan-Berg majestätisch erhebt und scheinbar die Wolken durchbricht, so dass ein faszinierender Anblick entsteht, der an ein himmlisches Reich erinnert. Wenn man dagegen vom Gipfel zum Fuß des Berges blickt, entfaltet sich ein Wolkenmeer, das wie ein spielerischer Tanz aus Dunst und Nebel wirkt. Gelegentlich ist der Berg in Dunkelheit gehüllt, ohne von den Sonnenstrahlen berührt zu werden, während es am Boden leicht nieselt, wodurch eine reizvolle und faszinierende Atmosphäre entsteht.Aus der natürlichen Schönheit des Lushan-Berges, umhüllt von den himmlischen Jiangxi-Wolken, ergibt sich ein unverwechselbares Landschaftswunder. Hier kann man nicht nur inmitten dieses bezaubernden Reiches wandern und die harmonische Verschmelzung von Mensch und Natur erleben, sondern auch in die künstlerische Landschaft eintauchen, wodurch die ästhetischen Sehnsüchte der Kulturreisenden erfüllt werden.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2254423/1.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/cctv-begeistert-von-der-kultur-des-jiangxi-lushan-berges-und-dem-charme-von-jiujiang-301964574.htmlPressekontakt:Admin PR,pr@cctvplus.comOriginal-Content von: China Global Television Network Corporation (CCTV+), übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/132379/5632799