Münchener Rück hebt Jahresprognose an I DAX® auf Talfahrt

Werbung







Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft gab am Montagmittag per Pressenachricht an, Ihre Jahresprognose zu erhöhen. Für das Jahr 2023 geht der Versicherer nun von einem Jahresüberschuss von 4,5 Milliarden Euro aus.



Das im DAX® gelistete Unternehmen, auch bekannt unter der Marke Munich Re, zählt zu den größten Rückversicherern der Welt. Durch die laut Munich Re anhaltende gute operative Entwicklung in allen Geschäftssegmenten erzielte das Unternehmen im 3. Quartal 2023 ein vorläufiges Nettoergebnis von 1,2 Milliarden Euro. Aufgrund leicht gestiegener Schäden infolge von Naturkatastrophen sank das Jahresergebnis der Tochtergesellschaft ERGO Group im Vergleich zum letzten Jahr leicht. Durch weniger Großschäden im Bereich der Schaden- und Unfall-Rückversicherungen sowie einem gesteigerten Gesamtergebnis in der Rückversicherung Leben/Gesundheit, beträgt das Ergebnis laut Munich Re nach neun Monaten vorläufig rund 3,6 Milliarden Euro. Der Rückversicherer geht somit davon aus das Jahresziel von ehemals 4 Milliarden Euro zu übertreffen und hebt dieses dementsprechend an auf 4,5 Milliarden Euro. Die endgültigen Quartalsergebnisse wird das Unternehmen am 8. November vorstellen.



Die sich international zuspitzende Lage belastete bereits letzte Woche den Deutschen Aktienindex deutlich. Gegen Ende der Woche durchbrach der Index die psychologisch wichtige 15.000 Punktemarke. Der Trend setzt sich auch im Laufe des Montags bis dato fort. Der Stand von 14.630,21 Punkten markiert aktuell das Tagestief. Die Munich Re zählt untertägig zu den wenigen Gewinnern im DAX® und kann zeitweise ein Plus von knapp 0,6% erzielen.









Der Ausblick auf die Börsen-Woche



Welche Termine diese Woche kein/e Anleger/in verpassen sollte, lesen Sie im HSBC-Wochenausblick. Wir nehmen für Sie die Börsenkalender unter die Lupe und informieren Sie jeden Sonntag über die wichtigsten Quartalszahlen, Konjunkturdaten und mehr - schauen Sie direkt auf der HSBC-Homepage vorbei:









Beim Erwerb von Zertifikaten und Hebelprodukten sollten sich Anleger mit der Funktionsweise vertraut machen sowie die Chancen und Risiken kennen. Speziell die erhöhten Risiken bei Hebelprodukten sollten Anleger kennen. Zudem soll unbedingt auch auf die Bonität und damit auf das Ausfallrisiko des Emittenten geachtet werden. Weitere wichtige und wissenswerte Informationen zu unseren Produkten erhalten Sie unter der kostenlosen Rufnummer 0800 4000 910 oder auf unserer Internetseite www.hsbc-zertifikate.de .



Quelle: HSBC