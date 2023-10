Die Partnerschaft liefert hochwertige und klinisch relevante Daten für die Modellierung und Validierung neuer Biomarker bei britischen Patienten

Genialis, das Unternehmen für RNA-Biomarker, gab heute eine neue Zusammenarbeit mit Cancer Research Horizons (CRH), dem Innovationszweig von Cancer Research UK, bekannt, bei der Daten gemeinsam genutzt werden. Im Rahmen der Zusammenarbeit wird CRH Genialis anonymisierte und kuratierte Datensätze mit "Omics"- und klinischen Metadaten zur Verfügung stellen, um die Genialis ResponderID-Technologie und von maschinellem Lernen abgeleitete Patientenklassifikatoren zu validieren.

Dieses Programm soll die Validierung der von Genialis entwickelten Algorithmen an verschiedenen Patientenpopulationen unterstützen, um das Ansprechen auf KRAS-Inhibitoren, Immuntherapien und andere aufkommende therapeutische Klassen besser vorherzusagen. Die Zusammenarbeit ist der Schlüssel, um die Entwicklung von klinisch verwertbaren Biomarkern für eine bessere Patientenauswahl zu beschleunigen, damit das richtige Medikament den richtigen Patienten zur richtigen Zeit erreicht. Bei der Entwicklung von Arzneimitteln liegt die klinische Misserfolgsrate zwar bei bis zu 97 Prozent, der Erfolg kann jedoch durch die Einbeziehung von Biomarkern in das klinische Design um das Zwölffache gesteigert werden.

"Das Forschungsnetzwerk von Cancer Research UK generiert riesige Mengen detaillierter, sorgfältig aufbereiteter Daten, die für die Entwicklung von Hilfsmitteln und Produkten zum Nutzen der Patienten verwendet werden können. Wir bei CRH wollen unsere Forschungsgemeinschaft dabei unterstützen, die Wirkung dieser Daten durch den Aufbau sicherer und transparenter Datenpartnerschaften zu maximieren, und wir freuen uns sehr, diese Zusammenarbeit mit Genialis zu ermöglichen", sagte Joe Day, Senior Business Development Executive (Data/AI) bei CRH. "Mit der Bereitstellung dieser detaillierten Darmkrebsdaten können sie ihre neuartigen Algorithmen validieren, um Patienten in Großbritannien und weltweit zu helfen."

KRAS-Mutationen sind bei den häufigsten bösartigen Tumoren wie z. B. Darm-, Lungen- und Bauchspeicheldrüsenkrebs weit verbreitet, wobei die Häufigkeit zwischen 25 und fast 90 Prozent liegt. ResponderID KRAS von Genialis ist ein auf RNA-Sequenzierung basierender Klassifikator, der auf grundlegenden Aspekten der Biologie des Targets beruht. Frühere, im Rahmen von Genialis ResponderID entwickelte Biomarker wurden validiert, um das Ansprechen von Patienten auf zielgerichtete Therapeutika bei zahlreichen soliden Tumorarten und für eine Vielzahl von zugelassenen und in der Erprobung befindlichen Medikamenten mit unterschiedlichen Zielen und Wirkmechanismen vorherzusagen.

"Die Entdeckung von Medikamenten war noch nie so aufregend wie heute, da wir immer besser in der Lage sind, Ziele zu erreichen, die bisher nicht behandelbar waren. KRAS ist eines der ältesten bekannten, aber auch am schwersten zu bekämpfenden Onkogene. Wir haben jetzt die Möglichkeit, sicherzustellen, dass diese neuen Medikamente die richtigen Patienten erreichen", sagte Dr. Rafael Rosengarten, CEO von Genialis. "Der Zugang zu den Daten verschiedener in Großbritannien ansässiger Kohorten sorgt für eine noch vielfältigere Modellvalidierung von Genialis und stellt so den größtmöglichen klinischen Nutzen unserer Biomarker sicher. Wir freuen uns sehr, CRH als vertrauenswürdigen globalen Partner gewonnen zu haben."

Genialis nimmt diese Woche am ESMO Congress 2023 in Madrid teil. Nächsten Monat wird Genialis außerdem neue Erkenntnisse über seine Biomarker-Panels und sein Entdeckungskonzept während der Veranstaltung 38th Annual Meeting Pre-Conference Programs der Society for Immunotherapy of Cancer (SITC) vorstellen, die vom 1. bis 5. November 2023 in San Diego stattfindet. Um mehr über ResponderID zu erfahren oder einen Termin mit Genialis zu vereinbaren, besuchen Sie www.genialis.com.

Über Genialis

Genialis, das Unternehmen für RNA-Biomarker, schafft eine Welt, in der die Gesundheitsversorgung die bestmöglichen Ergebnisse für Patienten, ihre Familien und Gemeinschaften liefert. ResponderID, die auf maschinellem Lernen basierende Krankheitsmodellierungsplattform von Genialis, liefert verwertbare Biomarker und positioniert neuartige Arzneimittel optimal, um die translationale Forschung zu beschleunigen, die Arzneimittelentwicklung zu rationalisieren und die bestmögliche klinische Versorgung zu gewährleisten. Partner aus der Pharma- und Diagnostikbranche vertrauen Genialis und gemeinsam verändern wir die Medizin durch Daten.

Über Cancer Research Horizons

Cancer Research Horizons ist der Innovationsmotor von Cancer Research UK einem der weltweit größten gemeinnützigen Geldgeber für die Krebsforschung. Wir bringen weltweit führende Köpfe, kühne Ideen und die richtigen Partner zusammen, um die Lücke zwischen akademischer Forschung und der Markteinführung von Medikamenten zu schließen. Wir konzentrieren uns auf die schwierigeren, tiefgreifenderen Ideen, die zu echter Innovation führen können, um sie in wirksame Behandlungen und Diagnosen für Krebspatienten umzusetzen.

Bis heute haben wir eine entscheidende Rolle bei der Gründung von über 60 Spin-out-Unternehmen gespielt. Wir haben dabei geholfen, 11 Krebsmedikamente auf den Markt zu bringen, die aus der bahnbrechenden Forschung von Cancer Research UK hervorgegangen sind. Mit diesen Medikamenten haben wir mehr als 6 Millionen Behandlungen für Krebspatienten in aller Welt ermöglicht.

Mit dem Zugang zum Netzwerk von 4.000 herausragenden Forschern von Cancer Research UK und jährlichen Forschungsausgaben von über 300 Millionen Pfund sind wir ein starker Partner im Kampf gegen den Krebs. Durch die Bündelung unserer kommerziellen Partnerschaften und therapeutischen Innovationskapazitäten ist Cancer Research Horizons in einer einzigartigen Position, um translationale Finanzierung, unternehmerische Entwicklung, Lizenzierung und Zusammenarbeit sowie Ausgründungen zu unterstützen und das gesamte Spektrum der Arzneimittelforschung und klinischen Kompetenzen anzubieten.

Jeder Cent, den wir einnehmen, fließt zurück in die Finanzierung der nächsten mutigen Schritte, die dazu beitragen sollen, dass der Tag kommt, an dem alle Krebsarten überwunden sind.

