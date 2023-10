DJ PTA-CMS: Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft: Aktienrückkaufprogramm 2023/2025 - Zwischenmeldung 16

Bekanntmachung gemäß Art. 2 der Verordnung (EU) 2016/1052

München (pta/23.10.2023/16:30) - Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052

Im Zeitraum vom 16. Oktober 2023 bis einschließlich 22. Oktober 2023 hat die Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft (BMW AG) insgesamt 400.000 Stamm- und 59.185 Vorzugsaktien im Rahmen ihres Aktienrückkaufprogramms 2023/2025 erworben.

Dabei wurden Aktien wie folgt erworben:

Stammaktien (DE0005190003)

Datum Aggregiertes Volumen (Anzahl Aktien) Volumengewichteter Durchschnittskurs (EUR) Handelsplatz 16.10.2023 8.971 98,1711 AQUIS (AQEU) 16.10.2023 46.646 98,1116 CBOE Europe (CEUX) 16.10.2023 14.480 98,1231 Turquoise (TQEX) 16.10.2023 29.903 98,2565 Xetra 17.10.2023 1.484 98,0230 AQUIS (AQEU) 17.10.2023 12.505 97,8992 CBOE Europe (CEUX) 17.10.2023 2.730 97,9704 Turquoise (TQEX) 17.10.2023 3.281 97,9067 Xetra 18.10.2023 1.671 98,4006 AQUIS (AQEU) 18.10.2023 15.879 98,2805 CBOE Europe (CEUX) 18.10.2023 5.105 98,2210 Turquoise (TQEX) 18.10.2023 7.345 98,3579 Xetra 19.10.2023 2.229 95,8697 AQUIS (AQEU) 19.10.2023 28.962 95,7441 CBOE Europe (CEUX) 19.10.2023 7.520 95,6890 Turquoise (TQEX) 19.10.2023 11.289 95,8617 Xetra 20.10.2023 18.673 93,8476 AQUIS (AQEU) 20.10.2023 94.459 93,8505 CBOE Europe (CEUX) 20.10.2023 16.203 93,8653 Turquoise (TQEX) 20.10.2023 70.665 93,8302 Xetra

Vorzugsaktien (DE0005190037)

Datum Aggregiertes Volumen (Anzahl Aktien) Volumengewichteter Durchschnittskurs (EUR) Handelsplatz 16.10.2023 130 90,2000 AQUIS (AQEU) 16.10.2023 1.762 89,8738 CBOE Europe (CEUX) 16.10.2023 47 90,2000 Turquoise (TQEX) 16.10.2023 6.246 89,8692 Xetra 17.10.2023 522 90,0680 AQUIS (AQEU) 17.10.2023 3.698 90,2604 CBOE Europe (CEUX) 17.10.2023 619 90,6381 Turquoise (TQEX) 17.10.2023 12.161 90,1858 Xetra 18.10.2023 571 90,6291 AQUIS (AQEU) 18.10.2023 953 90,6526 CBOE Europe (CEUX) 18.10.2023 54 90,8000 Turquoise (TQEX) 18.10.2023 5.422 90,6103 Xetra 19.10.2023 309 88,4615 AQUIS (AQEU) 19.10.2023 1.831 88,4697 CBOE Europe (CEUX) 19.10.2023 107 88,3972 Turquoise (TQEX) 19.10.2023 7.753 88,5260 Xetra 20.10.2023 737 86,5689 AQUIS (AQEU) 20.10.2023 2.946 86,8790 CBOE Europe (CEUX) 20.10.2023 705 86,3455 Turquoise (TQEX) 20.10.2023 12.612 86,6985 Xetra

Detaillierte Informationen zu den einzelnen Transaktionen sind auf der Internetseite der BMW AG veröffentlicht unter: http://www.bmwgroup.com/aktienrueckkauf

Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft

Der Vorstand

(Ende)

Aussender: Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft Adresse: Petuelring 130, 80788 München Land: Deutschland Ansprechpartner: Adam Sykes, Leiter Investor Relations Tel.: +49 89 382-25387 E-Mail: adam.sykes@bmw.de Website: www.bmwgroup.com

ISIN(s): DE0005190003 (Aktie), DE0005190037 (Aktie) Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt, München; Freiverkehr in Düsseldorf, Freiverkehr in Hamburg, Freiverkehr in Hannover, Freiverkehr in Stuttgart; Freiverkehr in Berlin, Tradegate

© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

October 23, 2023 10:30 ET (14:30 GMT)