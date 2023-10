Der Umsatz von 8,31 Milliarden steigt um 3 gegenüber dem Vorquartal und um 11 gegenüber dem Vorjahr

GAAP EPS von 0,78 steigt um 8 gegenüber dem Vorquartal und um 24 gegenüber dem Vorjahr

Der SLB zurechenbare Nettogewinn in Höhe von 1,12 Milliarden stieg um 9 gegenüber dem Vorquartal und um 24 gegenüber dem Vorjahr

Das bereinigte EBITDA in Höhe von 2,08 Milliarden stieg gegenüber dem Vorquartal um 6 und gegenüber dem Vorjahr um 18

Der Cashflow aus dem operativen Geschäft betrug 1,68 Milliarden und der freie Cashflow 1,04 Milliarden

Das Board genehmigte eine vierteljährliche Bardividende in Höhe von 0,25 pro Aktie

SLB (NYSE: SLB) gab heute die Ergebnisse für das dritte Quartal 2023 bekannt.

Ergebnisse für das dritte Quartal

(Angaben in Millionen, außer Beträge je Aktie) Drei Monate zum Ende Änderung 30. Sept. 2023 30. Juni 2023 30. Sept. 2022 Sequenziell Im Jahresvergleich Umsatz 8.310 $ 8.099 7.477 3 % 11 Ergebnis vor Steuern GAAP-Basis 1.395 $ 1.293 1.134 8 % 23 Gewinnmarge vor Steuern GAAP-Basis 16,8 % 16,0 15,2 82 Bps 161 Bps SLB zurechenbarer Nettogewinn GAAP-Basis 1.123 $ 1.033 907 9 % 24 Verwässertes Ergebnis je Aktie GAAP-Basis 0,78 $ 0,72 0,63 8 % 24 Bereinigtes EBITDA* 2.081 $ 1.962 1.756 6 % 18 Bereinigte EBITDA-Marge* 25,0 % 24,2 23,5 82 Bps 155 Bps Operatives Segmentergebnis vor Steuern* 1.683 $ 1.581 1.400 6 % 20 Operative Marge des Segments vor Steuern* 20,3 % 19,5 18,7 73 Bps 153 Bps SLB zurechenbarer Nettogewinn, ohne Belastungen und Gutschriften* 1.123 $ 1.033 907 9 % 24 Verwässerter Gewinn je Aktie, ohne Belastungen und Gutschriften* 0,78 $ 0,72 0,63 8 % 24 Umsatz nach geografischen Gebieten International 6.614 $ 6.297 5.881 5 % 12 Nordamerika 1.643 1.746 1.543 -6 % 6 Sonstige 53 56 53 n/m n/m 8.310 $ 8.099 7.477 3 % 11 *Hierbei handelt es sich um nicht GAAP-konforme Finanzkennzahlen. Siehe Abschnitte "Geschäftsbereiche" und "Ergänzende Informationen" für Details. n/m nicht aussagekräftig

(Angaben in Millionen) Drei Monate zum Ende Änderung 30. Sept. 2023 30. Juni 2023 30. Sept. 2022 Sequenziell Im Jahresvergleich Umsatz nach Geschäftsbereich Digital Integration 982 $ 947 900 4 % 9 Reservoir Performance 1.680 1.643 1.456 2 % 15 Well Construction 3.430 3.362 3.084 2 % 11 Production Systems 2.367 2.313 2.150 2 % 10 Sonstige (149) (166) (113) n/m n/m 8.310 $ 8.099 7.477 3 % 11 Betriebsergebnis vor Steuern nach Geschäftsbereich Digital Integration 314 $ 322 305 -2 % 3 Reservoir Performance 344 306 244 13 % 41 Well Construction 759 731 664 4 % 14 Production Systems 319 278 224 15 % 42 Sonstige (53) (56) (37) n/m n/m 1.683 $ 1.581 1.400 6 % 20 Operative Marge vor Steuern nach Geschäftsbereich Digital Integration 32,0 % 34,0 33,9 -200 Bps -186 Bps Reservoir Performance 20,5 % 18,6 16,7 190 Bps 376 Bps Well Construction 22,1 % 21,7 21,5 38 Bps 58 Bps Production Systems 13,5 % 12,0 10,4 147 Bps 305 Bps Sonstige n/m n/m n/m n/m n/m 20,3 % 19,5 18,7 73 Bps 153 Bps n/m nicht aussagekräftig

Internationale Märkte fördern profitables Wachstum

Der CEO von SLB, Olivier Le Peuch, bemerkte: "Unsere Ergebnisse für das dritte Quartal reflektieren weiterhin eine starke Performance im bisherigen Jahresverlauf mit einem Umsatzwachstum von 19 und einem Anstieg des bereinigten EBITDA von 28 %. Diese Ergebnisse, die unsere Finanzziele für das Gesamtjahr untermauern, wurden von einem anhaltenden Wachstum auf den internationalen Märkten getragen, in denen wir das neunte Quartal in Folge ein zweistelliges Wachstum im Vergleich zum Vorjahr verzeichnen konnten."

"Im Vergleich zum Vorjahresquartal legte der internationale Umsatz um 12 zu und überholte damit das Wachstum in Nordamerika, das 6 betrug. Im Jahresvergleich stieg der weltweite Umsatz im dritten Quartal um 11 und die operative Marge des Segments vor Steuern um 153 Basispunkte (bps) auf 20 %. Darüber hinaus haben wir unsere operative Marge vor Steuern das 11. Quartal in Folge gegenüber dem Vorjahr gesteigert."

"Ich bin sehr erfreut über diese Ergebnisse, die deutlich machen, wie SLB diesen mehrjährigen Wachstumszyklus weiterhin erfolgreich bestreitet. Unsere differenzierten Technologie- und Dienstleistungsangebote in Verbindung mit unserem Fokus auf die Qualität unserer Einnahmen haben ein profitables Wachstum ermöglicht und unsere bereinigte EBITDA-Marge auf ein neues Konjunkturhoch von 25 gesteigert."

Starke sequenzielle Performance, angeführt vom Nahen Osten und Asien

"Der Umsatz im dritten Quartal ist im Vergleich zum Vorquartal um 3 gestiegen, was einem Zuwachs von mehr als 200 Millionen entspricht. Diese Entwicklung ist auf die Region Naher Osten und Asien zurückzuführen, die im Berichtsquartal um 8 wuchs und weiterhin eine positive Investitionsdynamik aufweist. Unser starkes Quartalsergebnis wurde durch ein breit angelegtes Wachstum in Saudi-Arabien, den Vereinigten Arabischen Emiraten, Indonesien, China, Malaysia, Kuwait und Oman angetrieben."

"In ähnlicher Weise sind die Umsätze in unserem Offshore-Geschäft gestiegen, da unsere Tätigkeit weiterhin von den Betreibern profitiert, die an der Erneuerung des Angebots, der Beschleunigung der Zykluszeiten und der Steigerung der Produktivität ihrer Anlagen arbeiten. Dies war besonders in Offshore-Afrika, -Brasilien und -Skandinavien zu beobachten."

"Insgesamt ist unsere operative Segmentmarge vor Steuern im dritten Quartal gegenüber dem Vorquartal um 73 Basispunkte gestiegen. Außerdem haben wir einen starken operativen Cashflow von 1,68 Milliarden und einen freien Cashflow von 1,04 Milliarden erwirtschaftet."

"Ich möchte dem SLB-Team für diese beeindruckenden Ergebnisse meinen Dank aussprechen."

Wachstum angetrieben durch das Kerngeschäft

"Wir sind davon überzeugt, dass die Marktgrundlagen für unser Geschäft auch in Zukunft sehr attraktiv sind. Die Öl- und Gasindustrie wird weiterhin von einem mehrjährigen Wachstumszyklus profitieren, der sich auf die internationalen und Offshore-Märkte verlagert hat, wo wir eindeutig Marktführer sind. Zugleich steigen die Ausgaben im Upstream-Bereich, da die Betreiber weiterhin in langzyklische Erschließungen, Erweiterungen der Produktionskapazitäten, Exploration und Bewertung sowie verbesserte Gasförderung investieren. Der langfristige Charakter dieser globalen Investitionen unterstreicht die Breite, Dauerhaftigkeit und Widerstandsfähigkeit dieses Zyklus, und wir gehen davon aus, dass diese Marktdynamik auch in den kommenden Jahren für profitables Wachstum sorgen wird."

"Das Kerngeschäft von SLB ist für diese sich bietende Gelegenheit bestens gerüstet. Das Kerngeschäft, das die Bereiche Reservoir Performance, Well Construction und Production Systems umfasst, konnte seinen Umsatz im bisherigen Jahresverlauf um 22 steigern und die operative Marge vor Steuern um 295 Basispunkte erhöhen. Die Kunden entscheiden sich weiterhin für SLB als ihren bevorzugten Partner, wenn es um die Schaffung von Mehrwert durch unser unübertroffenes Technologieangebot geht, und unsere führende Position im internationalen und Offshore-Geschäft ist perfekt auf die Aktivitätstrends des Zyklus abgestimmt. Auf dem internationalen Markt profitieren wir weiterhin von unserem starken Engagement im Nahen Osten. Mit der Gründung unseres Joint Ventures OneSubsea mit Aker Solutions und Subsea7 haben wir außerdem unser konkurrenzloses Offshore-Angebot weiter gestärkt. Dieses Joint Venture bietet ein kombiniertes Technologieportfolio, das die Innovation und Effizienz in der Unterwasserproduktion vorantreiben und die Kunden dabei unterstützen wird, Ressourcen zu erschließen und Zykluszeiten zu reduzieren."

Starker Jahresabschluss

"Wir erwarten für das vierte Quartal ein anhaltendes sequenzielles Umsatzwachstum, das von den Jahresendverkäufen im Bereich Digital Integration und den saisonalen Produkt- und Ausrüstungsverkäufen im Bereich Production Systems getragen wird. Das vierte Quartal wird außerdem die Ergebnisse des Joint Ventures OneSubsea widerspiegeln."

"Ich blicke weiterhin sehr zuversichtlich auf unser Geschäft und freue mich auf die spannenden Möglichkeiten, die vor uns liegen. Wir werden uns weiterhin darauf konzentrieren, die finanzielle Performance zu steigern, und unsere Teams werden auch im kommenden Quartal starke Ergebnisse für unsere Kunden und Stakeholder erzielen."

Sonstige Ereignisse

SLB hat im Laufe des Quartals 2,6 Millionen Stammaktien zu einem Durchschnittspreis von 57,46 pro Aktie für einen Gesamtkaufpreis von 151 Millionen zurückgekauft.

Am 2. Oktober 2023 schlossen SLB, Aker Solutions und Subsea7 ihr zuvor angekündigtes Joint Venture ab. Das neue Unternehmen, OneSubsea, wird Innovation und Effizienz in der Unterwasserproduktion vorantreiben, indem es die Kunden bei der Erschließung von Ressourcen und der Reduzierung von Zykluszeiten unterstützt. OneSubsea umfasst nun die Unterwassergeschäfte von SLB und Aker Solutions, die ein breites, komplementäres Portfolio an Unterwasserproduktions- und -verarbeitungstechnologien, Produktionskapazitäten von Weltrang, Zugang zu branchenführender Expertise in den Bereichen Lagerstätten und Digitaltechnik, herausragende Fähigkeiten zur Pore-to-Process-Integration sowie verstärkte F&E-Kapazitäten umfassen.

Am 19. Oktober 2023 beschloss das Board of Directors von SLB eine vierteljährliche Bardividende in Höhe von 0,25 pro ausstehender Stammaktie, zahlbar am 11. Januar 2024 an die am 6. Dezember 2023 eingetragenen Aktionäre.

Umsatzerlöse im dritten Quartal nach geografischen Gebieten

(Angaben in Millionen) Drei Monate zum Ende Änderung 30. Sept. 2023 30. Juni 2023 30. Sept. 2022 Sequenziell Im Jahresvergleich Nordamerika 1.643 $ 1.746 1.543 -6 % 6 Lateinamerika 1.681 1.624 1.508 4 % 11 Europa und Afrika* 2.091 2.031 2.039 3 % 3 Naher Osten und Asien 2.842 2.642 2.334 8 % 22 Eliminierungen und Sonstiges 53 56 53 n/m n/m 8.310 $ 8.099 7.477 3 % 11 International 6.614 $ 6.297 5.881 5 % 12 Nordamerika 1.643 $ 1.746 1.543 -6 % 6 *Einschließlich Russland und der kaspischen Region n/m nicht aussagekräftig

International

Der Umsatz in Lateinamerika in Höhe von 1,68 Milliarden stieg im Vergleich zum Vorquartal um 4 %, was auf höhere Umsätze mit Produktionssystemen vor der brasilianischen Küste zurückzuführen ist, die teilweise durch niedrigere Umsätze in Guyana ausgeglichen wurden. Im Jahresvergleich erhöhte sich der Umsatz um 11 %, angeführt von höheren Verkäufen von Produktionssystemen und verstärkten Bohrungen in Brasilien sowie verstärkten Interventions-, Stimulations- und Bohraktivitäten in Argentinien.

Europa und Afrika verzeichneten einen Umsatzanstieg von 3 auf 2,09 Milliarden gegenüber dem Vorquartal, was auf höhere Explorations-, Bohr- und Produktionsaktivitäten vor der Küste Angolas, Namibias, der Republik Kongo und Ugandas sowie auf höhere Umsätze mit Produktionssystemen in Skandinavien und Angola zurückzuführen ist. Im Jahresvergleich stieg der Umsatz um 3 %, was auf die verstärkte Explorations-, Bohr- und Produktionstätigkeit vor der afrikanischen Küste zurückzuführen ist.

Der Umsatz im Nahen Osten und in Asien in Höhe von 2,84 Milliarden stieg im Vergleich zum Vorquartal um 8 %, angetrieben von einem starken Wachstum in Saudi-Arabien, den Vereinigten Arabischen Emiraten, Indonesien, China, Malaysia, Kuwait und Oman. Dies ist auf höhere Bohr-, Interventions-, Stimulations- und Evaluierungsaktivitäten sowohl an Land als auch offshore zurückzuführen. Im Vergleich zum Vorjahr stieg der Umsatz um 22 %, getragen von einem deutlichen Wachstum in Saudi-Arabien, den Vereinigten Arabischen Emiraten, Kuwait und Ägypten.

Nordamerika

Nordamerika verzeichnete einen Umsatzrückgang von 6 auf 1,64 Milliarden im Vergleich zum Vorquartal, was auf geringere Bohraktivitäten auf dem US-Festland und im US-amerikanischen Golf von Mexiko zurückzuführen ist. Der Offshore-Umsatz sank aufgrund geringerer Umsätze im Subsea-Bereich und geringerer Bohraktivitäten. Im Jahresvergleich stieg der Umsatz in Nordamerika um 6 an, was auf den starken Absatz von Produktionssystemen an Land und im Meer sowie auf höhere Bohraktivitäten zurückzuführen ist. Diese Entwicklung wurde teilweise durch geringere Umsätze bei APS-Projekten in Kanada aufgrund niedrigerer Rohstoffpreise ausgeglichen.

Ergebnisse des dritten Quartals nach Geschäftsbereichen

Digital Integration

(Angaben in Millionen) Drei Monate zum Ende Änderung 30. Sept. 2023 30. Juni 2023 30. Sept. 2022 Sequenziell Im Jahresvergleich Umsatz International 737 $ 712 671 3 % 10 Nordamerika 242 234 229 4 % 6 Sonstige 3 1 n/m n/m 982 $ 947 900 4 % 9 Operatives Ergebnis vor Steuern 314 $ 322 305 -2 % 3 Operative Marge vor Steuern 32,0 % 34,0 33,9 -200 Bps -186 Bps n/m nicht aussagekräftig

Der Umsatz im Bereich Digital Integration in Höhe von 982 Millionen stieg im Vergleich zum Vorquartal um 4 %, was auf höhere APS-Umsätze in Ecuador und höhere digitale Umsätze zurückzuführen ist, die einen Anstieg der Verkäufe von Explorationsdaten in Angola, dem US-Golf von Mexiko und Malaysia beinhalten. Im Jahresvergleich stieg der Umsatz um 9 %, was auf ein starkes Wachstum der digitalen Umsätze zurückzuführen ist, das teilweise durch niedrigere APS-Umsätze in Kanada ausgeglichen wurde.

Die operative Marge vor Steuern von 32 im Bereich Digital Integration ging im Vergleich zum Vorquartal um 200 Basispunkte zurück, was auf eine geringere Rentabilität im APS-Geschäft zurückzuführen ist und die verbesserten digitalen Margen mehr als ausgleicht. Die operative Marge vor Steuern sank im Jahresvergleich um 186 Basispunkte aufgrund einer geringeren Rentabilität im APS-Geschäft, das durch niedrigere Rohstoffpreise in Kanada beeinträchtigt wurde.

Reservoir Performance

(Angaben in Millionen) Drei Monate zum Ende Änderung 30. Sept. 2023 30. Juni 2023 30. Sept. 2022 Sequenziell Im Jahresvergleich Umsatz International 1.554 $ 1.512 1.335 3 % 16 Nordamerika 125 130 119 -4 % 5 Sonstige 1 1 2 n/m n/m 1.680 $ 1.643 1.456 2 % 15 Operatives Ergebnis vor Steuern 344 $ 306 244 13 % 41 Operative Marge vor Steuern 20,5 % 18,6 16,7 190 Bps 376 Bps n/m nicht aussagekräftig

Der Umsatz im Bereich Reservoir Performance in Höhe von 1,68 Milliarden stieg im Vergleich zum Vorquartal um 2 %, was in erster Linie auf verstärkte internationale Aktivitäten im Bereich Evaluierung und Stimulation zurückzuführen ist. Das Umsatzwachstum entfiel zu mehr als 70 auf Europa und Afrika, vor allem auf Offshore-Angola, Namibia und das Vereinigte Königreich. Auch in Saudi-Arabien wurde aufgrund robuster Stimulationsaktivitäten ein starkes Wachstum erzielt, das durch geringere Einnahmen in Indien ausgeglichen wurde. Im Vergleich zum Vorjahr stieg der Umsatz um 15 %, was auf ein zweistelliges Wachstum in allen internationalen Regionen zurückzuführen ist, angeführt vom Nahen Osten und Asien, wo die Interventions- und Stimulationsaktivitäten zunahmen.

Die operative Marge vor Steuern im Bereich Reservoir Performance von 20 stieg um 190 Basispunkte im Vergleich zum Vorquartal und um 376 Basispunkte im Vergleich zum Vorjahr und ist damit die höchste operative Marge vor Steuern in diesem Zyklus. Dieser Anstieg ist in erster Linie auf die höhere Aktivität, die Preisgestaltung und die verbesserte operative Hebelwirkung in den Bereichen Evaluierung und Stimulation zurückzuführen. Auch der Einsatz neuer Technologien trug zur Steigerung der Marge bei, insbesondere im Nahen Osten und in Westafrika.

Well Construction

(Angaben in Millionen) Drei Monate zum Ende Änderung 30. Sept. 2023 30. Juni 2023 30. Sept. 2022 Sequenziell Im Jahresvergleich Umsatz International 2.707 $ 2.582 2.406 5 % 13 Nordamerika 663 721 621 -8 % 7 Sonstige 60 59 57 n/m n/m 3.430 $ 3.362 3.084 2 % 11 Operatives Ergebnis vor Steuern 759 $ 731 664 4 % 14 Operative Marge vor Steuern 22,1 % 21,7 21,5 38 Bps 58 Bps n/m nicht aussagekräftig

Der Umsatz im Bereich Well Construction in Höhe von 3,43 Milliarden stieg im Vergleich zum Vorquartal um 2 %, angeführt von einem starken Wachstum im Nahen Osten und in Asien, das teilweise durch niedrigere Umsätze in Nordamerika ausgeglichen wurde. Im Jahresvergleich stieg der Umsatz um 11 %, angetrieben durch ein Wachstum von 25 im Nahen Osten und in Asien aufgrund einer sehr starken Aktivität. Diese Steigerung gegenüber dem Vorjahr ist vor allem auf den starken Absatz in den Bereichen Messungen, Flüssigkeiten und Ausrüstung zurückzuführen.

Die operative Marge vor Steuern des Geschäftsbereichs Well Construction von 22 erhöhte sich im Vergleich zum Vorquartal um 38 Basispunkte, angetrieben von den internationalen Märkten, vor allem in Europa und Afrika sowie im Nahen Osten und Asien. Im Jahresvergleich erhöhte sich die operative Marge vor Steuern um 58 Basispunkte, wobei sich die Rentabilität in den Bereichen Messungen, Flüssigkeiten und Ausrüstungsverkauf aufgrund verstärkter Aktivitäten verbesserte.

Production Systems

(Angaben in Millionen) Drei Monate zum Ende Änderung 30. Sept. 2023 30. Juni 2023 30. Sept. 2022 Sequenziell Im Jahresvergleich Umsatz International 1.740 $ 1.628 1.569 7 % 11 Nordamerika 626 679 578 -8 % 8 Sonstige 1 6 3 n/m n/m 2.367 $ 2.313 2.150 2 % 10 Operatives Ergebnis vor Steuern 319 $ 278 224 15 % 42 Operative Marge vor Steuern 13,5 % 12,0 10,4 147 Bps 305 Bps n/m nicht aussagekräftig

Der Umsatz des Geschäftsbereichs Production Systems in Höhe von 2,37 Milliarden stieg im Vergleich zum Vorquartal um 2 %. Dies ist auf den starken Umsatz mit Systemen zur Fertigstellung, künstlichen Hebung und Oberflächenproduktion zurückzuführen, der teilweise durch den geringeren Umsatz mit Midstream-Produktionssystemen ausgeglichen wurde. Das starke internationale sequenzielle Umsatzwachstum wurde vom Nahen Osten und Asien mit zweistelligen Zuwachsraten angetrieben, gefolgt von Lateinamerika. Der Umsatz in Nordamerika ging aufgrund geringerer Unterwasseraktivitäten zurück. Im Vergleich zum Vorjahr stieg der Umsatz um 10 aufgrund der intensiven Aktivitäten im Nahen Osten und in Asien sowie in Lateinamerika, was durch einen Rückgang in Europa und Afrika teilweise ausgeglichen wurde.

Die operative Marge vor Steuern im Geschäftsbereich Production Systems stieg im Vergleich zum Vorquartal um 147 Basispunkte auf 13 und erreichte damit den höchsten Stand in diesem Zyklus. Dieser Anstieg ist in erster Linie auf höhere Umsätze in den Bereichen Fertigstellung, künstliche Hebung und Oberflächenproduktionssysteme zurückzuführen. Die operative Marge vor Steuern erhöhte sich im Jahresvergleich um 305 Basispunkte, was auf eine verbesserte Rentabilität in den Bereichen Fertigstellung, Oberflächenproduktionssysteme, künstlicher Auftrieb und Unterwasserproduktionssysteme zurückzuführen ist, sowie auf einen optimierten Aktivitätsmix, eine verbesserte Preisgestaltung und nachlassende Beschränkungen in der Lieferkette.

Highlights des Quartals

KERNGESCHÄFT

Auftragsvergabe

SLB schließt auch weiterhin neue langfristige Verträge ab, die den Kernkompetenzen von SLB entsprechen, insbesondere in den internationalen und Offshore-Becken. Besondere Highlights sind die folgenden:

In Mexiko vergab Woodside einen bedeutenden Auftrag an OneSubsea, der die Lieferung von Unterwasserbäumen und Steuerungen für die erste Tiefseeerschließung des Landes vorsieht. Der Auftragsumfang bezieht sich auf Phase 1 des mehrphasigen Trion-Projekts und OneSubsea wird horizontale Unterwasserbäume, Steuerungen und Oberwasserausrüstung liefern. Die erste Lieferung der Ausrüstung wird im vierten Quartal 2024 erwartet, die erste Ölförderung ist für 2028 geplant.

In Nigeria hat die Shell Nigeria Exploration and Production Company (SNEPCo) SLB mit der Lieferung von Komplettierungsausrüstung und damit verbundenen Dienstleistungen für 35 Tiefseebohrungen im Bonga-Feld beauftragt.

In Malaysia wurde SLB von Großkunden mit der Lieferung von Bohrspülungen und Zementierungen in den kommenden fünf Jahren für den Offshore-Bereich beauftragt. Die Verträge umfassen Explorations- und Erschließungsbohrungen für verschiedene Betreiber und schließen Flach- und Tiefwasser- sowie Hochtemperatur- und Hochdruckanwendungen in Ost- und Westmalaysia ein. SLB wird technologische Lösungen bereitstellen, um die Herausforderungen beim Bohren zu meistern, beispielsweise das Bohren von erschöpften Lagerstätten und von Bohrlöchern mit sehr hohen Temperaturen und hohem Druck, während gleichzeitig die Dekarbonisierung des Betriebs vorangetrieben wird.

bp hat eine Absichtserklärung mit der Subsea Integration Alliance (Alliance) unterzeichnet, deren Ziel die Entwicklung eines Rahmenwerks zur Verbesserung der Leistung von Unterwasserprojekten ist. Die Vereinbarung mit der Alliance, die Subsea7 und OneSubsea umfasst, wird die Fähigkeiten, das Wissen und die Erfahrung der drei Unternehmen in einem globalen Projektportfolio zusammenführen. Im Rahmen der Vereinbarung wird die Erfahrung von bp bei der Planung, dem Bau und der Durchführung von Projekten mit der Fähigkeit der Alliance kombiniert, integrierte Unterwasser-Produktionssysteme sowie Unterwasser-Versorgungsleitungen, Steigleitungen und Flowline-Systeme bereitzustellen. Das Team wird gemeinsam an der Entwicklung des Konzepts arbeiten und den gesamten Lebenszyklus des Feldes begleiten, um die Projektumsetzung durch neue Arbeitsweisen und ein innovatives Geschäftsmodell zu unterstützen.

In Ägypten hat Petrojet SLB mit der detaillierten Planung, Beschaffung, Inbetriebnahme und dem Start der Gasaufbereitungsanlage Meleiha beauftragt, verbunden mit der Möglichkeit, in Zukunft auch den Betrieb und die Wartung zu übernehmen. Dieses Projekt in der westlichen Wüste wird von der Agiba Petroleum Company, einem Joint Venture von Eni/EGPC, betrieben. Petrojet ist der Hauptauftragnehmer im Bereich Engineering, Beschaffung, Bau und Inbetriebnahme. Das Projekt wird im Einklang mit der Dekarbonisierungsstrategie von SLB einen Null-Abfackelungsansatz verfolgen.

Technologie und Performance

Zu den wichtigsten technologischen Einführungen und Implementierungen in diesem Quartal gehören die folgenden:

SLB und Eni haben über ihre Tochtergesellschaft Enivibes eine Allianz angekündigt, deren Ziel der Einsatz des vibroakustischen Pipeline-Überwachungssystems e-vpms Eni ist. Hierbei handelt es sich um ein innovatives System zur Erkennung vibroakustischer Wellen, das Echtzeitanalysen, Überwachung und Lecksuche für Pipelines in aller Welt ermöglicht. Enivibes wird die neue proprietäre Pipeline-Integritätstechnologie durch die branchenführende Digitalkompetenz von SLB und den Betrieb in mehr als 100 Ländern auf den globalen Markt bringen. Die e-vpms-Technologie lässt sich bei jeder Pipeline nachrüsten, unabhängig von ihrem Alter, und liefert sofortige Integritätsdaten, die für die Aufrechterhaltung eines kontinuierlich zuverlässigen Betriebs des Netzes unerlässlich sind.

In den Vereinigten Arabischen Emiraten hat die Einführung des PeriScope Edge Multilayer Mapping-while-Drilling-Service in einem Offshore-Feld die Kartierung des oberen Teils eines Ziels möglich gemacht, das zuvor nicht zuverlässig kartiert werden konnte. Mit der PeriScope Edge-Technologie wurde die Untersuchungstiefe für die Kartierung von Lagerstättengrenzen und Zielintervallen um 80 verbessert. So konnten Entscheidungen früher und effizienter getroffen werden, was zu einem glatteren Bohrloch mit weniger Wellenbildung führte. Die erweiterten Messungen der Tiefenwiderstandsfähigkeit und eine hochauflösende Inversion sorgten für ein besseres Geosteering und ein besseres Verständnis des Reservoirs, um das Offshore-Feld optimal zu erschließen.

Im Südosten Kuwaits erzielte die Kuwait Oil Company (KOC) eine Produktionssteigerung von 900 Barrel pro Tag im Mauddud-Karbonat, nachdem sie mithilfe des SLB ThruBit Through-the-Bit Logging-Service 3D-Fernschalldaten gewonnen hatte. Dank des ThruBit-Dienstes war KOC in der Lage, die Bruchgeometrie in einem stark abgewinkelten Bohrloch zu verstehen, das Ziel zu quantifizieren und Brüche bis zu 95 Fuß vom Bohrloch entfernt in einem komplexen Bohrloch zu erkennen, für das keine fortschrittlichen Logs zur Verfügung standen. Anhand der entscheidenden Bohrlochdaten und eines robusten mechanischen Erdmodells konnte KOC die Stimulationsarbeiten optimieren, um die Produktion zu steigern.

In der Republik Kongo wurde eine erfolgreiche achtstufige Säure-Stimulationskampagne mit fünf Bohrlöchern für Perenco durchgeführt, bei der die Technologien OpenPath Reach und OpenPath Sequence über das Stimulationsschiff Greatship Ramya zum Einsatz kamen. Die Kampagne, die eine Kombination aus High-Rate Acid Fracturing und Matrix-Stimulation beinhaltete, war die weltweit erste Implementierung dieser Technologie für Perenco. Die Hauptgründe für die Wahl von SLB als Partner zur Wiederbelebung reifer Offshore-Felder waren die betriebliche Effizienz und eine Reihe von erfolgreichen Bohrlochstimulationen. Die Arbeiten wurden einen Tag vor dem geplanten Termin abgeschlossen und die Leistung des Bohrlochs nach dem ersten Flowback wurde als sehr vielversprechend eingestuft, sodass Perenco beide Hauptziele erreichen konnte.

Vor der norwegischen Küste wurde der Quest Gyro-While-Drilling-Service erstmalig weltweit mit verkabelter Drillpipe (WDP)-Firmware betrieben. Die Kreiselvermessungen wurden über 29 Anschlüsse auf der Deepsea Aberdeen Halbtaucher-Bohrinsel durchgeführt, ohne Rig-Zeit zu verbrauchen, wodurch fast 5 Stunden Rig-Zeit im Vergleich zu konventionellen Schlamm-Puls-Telemetrievermessungen eingespart wurden. Die Entwicklung der WDP-Technologie wurde durch die Übernahme von Gyrodata im ersten Quartal 2023 beschleunigt und der einjährige Entwicklungsplan wurde innerhalb weniger Monate abgeschlossen.

Dekarbonisierung und Transition Technologies

SLB fokussiert sich auf Technologien, die Emissionen und Umweltbelastungen mit praktischen, quantitativ nachweisbaren Lösungen in unserem Kerngeschäft reduzieren können. Diese werden auch auf angrenzende Branchen ausgeweitet, beispielsweise die folgenden:

SLB End-to-end Emissions Solutions (SEES) hat sein Methanpunktmessgerät der nächsten Generation vorgestellt, bei dem es sich um ein selbstinstallierendes System zur kontinuierlichen Überwachung von Methan handelt, das mittels IoT-fähiger Sensoren Emissionen in Öl- und Gasbetrieben schnell und kostengünstig erkennt, lokalisiert und quantifiziert. Eine wirksame Überwachung ist für die Reduzierung von Methanemissionen, einem Treibhausgas (THG), das etwa die Hälfte der betrieblichen Emissionen des Öl- und Gassektors ausmacht, unerlässlich. Das Methanpunktinstrument bietet Betreibern eine branchenweit unübertroffene Empfindlichkeit bei der Erkennung von Lecks, und durch die kontinuierliche Methanüberwachung entfällt die Notwendigkeit der manuellen Datenerfassung.

In den USA hat SEES für Chord Energy eine Evaluierung von Optionen zur Vermeidung des routinemäßigen Abfackelns durchgeführt. SEES hat sich dabei auf Standorte im Bakken konzentriert, die kleine Mengen an schwerem Gas produzieren, und hat dabei geholfen, Lösungen für die Abscheidung von hochwertigem Gas zu identifizieren und zu bewerten. Dies geschieht auf der Grundlage einer Gesamtreduzierung der Emissionen mit den geringsten Kosten oder der bestmöglichen Maximierung der Einnahmen. Die SEES-Empfehlung folgte auf eine sorgfältige thermodynamische Analyse und eine techno-ökonomische Prüfung neuer und bewährter Technologien zur Umwandlung von abgefackeltem Gas in einen Rohstoff.

In Pakistan wurde SLB von der Mari Petroleum Company Limited (MPCL) mit der Lieferung von CO2-Abscheidungsmembranen in Kombination mit Life-of-Field-Services beauftragt. Dieses Projekt umfasst die Bereitstellung von CO2-Abscheidungsmembranen aus Erdgas, die Inbetriebnahme und den Service vor Ort sowie die zukünftige Entwicklung und Installation von datengestützten Process Live-Leistungsdiensten, die digitale Erkenntnisse und eine direkte Zusammenarbeit mit SLB-Experten ermöglichen. Der Schwerpunkt dieser Dienstleistungen liegt auf der Maximierung der Produktion von behandeltem Gas innerhalb des Systems, während die verbleibende Nutzungsdauer der CO2-Membranen durch eine frühzeitige Erkennung von Prozessstörungen und die Optimierung der Membranaustauschzyklen prognostiziert wird. Diese erste Implementierung der digitalen Process Live-Anwendung in der Region Naher Osten und Nordafrika wird es MPCL ermöglichen, die Wirtschaftlichkeit des Produktionsnetzwerks zu optimieren, indem die Betriebszeiten verlängert und die Gesamtausgaben für den Membranaustausch reduziert werden.

DIGITAL

SLB setzt in großem Umfang digitale Technologien ein, die es Kunden ermöglichen, ihre Daten zu tracken und darauf zuzugreifen, Erkenntnisse zu nutzen, um ihre Leistung zu steigern, und neue KI-gestützte autonome Abläufe einzuführen. Erwähnenswerte Highlights des Quartals sind unter anderem:

SLB, Amazon Web Services (AWS) und Shell Global Solutions Nederland BV (Shell) haben eine auf mehrere Jahre angelegte, dreigliedrige Kooperationsvereinbarung zur Bereitstellung digitaler End-to-End-Workflows für Shell unter Verwendung der SLB-Subsurface-Lösungen auf der AWS-Cloud-Infrastruktur unterzeichnet. Die Zusammenarbeit verfolgt das Ziel, leistungsstarke und kosteneffiziente digitale Subsurface-Lösungen zu liefern, die von Shell genutzt und der Branche zugänglich gemacht werden sollen. Die digitalen Workflows werden die Standards der OSDU Data Platform nutzen, um die positive Kundenerfahrung der Geschäftskunden weiter zu verbessern, indem Effizienz und Zusammenarbeit gefördert, während gleichzeitig bessere Erkenntnisse für Shell und die Energiebranche gewonnen werden. Die Zusammenarbeit baut auf der bestehenden strategischen Kooperationsvereinbarung zwischen SLB und AWS auf und fördert die Verfügbarkeit der branchenführenden Software von SLB, einschließlich der Petrel-Subsurface-Lösungen und Techlog-Bohrlochlösungen, auf AWS.

SLB ist eine Partnerschaft mit INEOS Energy, der Energiesparte von INEOS, einem globalen Chemie- und Produktionsunternehmen, im Bereich der Subsurface-Technologie eingegangen. INEOS Energy wird gemeinsam mit SLB innovative Subsurface-Technologien entwickeln, einschließlich KI-Funktionen, um die betriebliche Leistung für weiteres Wachstum, neue Akquisitionen und die Kohlenstoffabscheidung und -sequestrierung (Carbon Capture and Sequestration, CCS) zu steigern. Im Rahmen der Vereinbarung wird INEOS Energy die digitale Plattform SLB Delfi in seine Öl- und Gasaktivitäten integrieren, vor allem im Hinblick auf Untergrund, Bohrungen, Transport und Überwachung. Die Integration der Delfi-Plattform in bestehende Anlagen und neue Akquisitionen ist ein entscheidendes Element der emissionsreduzierenden CCS-Strategie von INEOS Energy für eine nachhaltige kohlenstoffarme Zukunft.

Digitale Abläufe

Digitale Abläufe gewinnen an Reife und verändern die Art und Weise, wie Betreiber Anlagen entwickeln und nutzen. Von der Automatisierung bis hin zu autonomen Abläufen ist eindeutig eine positive Entwicklung bei der Einführung digitaler Abläufe zu beobachten, die erhebliche Auswirkungen auf Effizienz und Leistung haben. Bemerkenswerte Beispiele sind die folgenden:

In Kuwait hat die Kuwait Oil Company (KOC) ein erfolgreiches Proof-of-Value-Projekt mit SLB implementiert, bei dem die Agora Edge-KI- und IoT-Lösungen bei ausgewählten Erdgasbohrungen im Greater Burgan, dem größten Sandsteinfeldkomplex der Welt, eingesetzt wurden. Mit der Agora-Technologie ist KOC in der Lage, technische Arbeitsabläufe nahtlos zu integrieren, die genau auf die individuellen geschäftlichen und technischen Anforderungen von KOC zugeschnitten sind. Auf diese Weise wird der Bedarf an mehreren Plattformen beseitigt, der Betrieb rationalisiert und die Effizienz maximiert. Außerdem wird KOC damit in der Lage sein, produktionsbezogene Prozesse zu optimieren, Kosten zu senken und erhebliche Verbesserungen in dem Pilotprojekt zu erzielen, das als strategisch für die Einführung der digitalen Transformation bei KOC angesehen wird.

Im Irak erteilte Kuwait Energy Basra Limited (KEBL) SLB den Auftrag, eine Plattform zur Integration von Bohr- und Produktionsdaten und Arbeitsabläufen in Echtzeit zu entwickeln. Der Auftragsumfang erstreckt sich auf die Digitalisierung von Bohr- und Produktionsabläufen und umfasst die Agora-Technologie am Bohrloch/Rig-Standort sowie eine von Dataiku betriebene KI-Plattform im Zentrum des Systems. Der Umfang deckt alle aktuellen und zukünftigen Produktionsbohrungen und die Bohrinselflotte im Rahmen der Expansionspläne von KEBL für Block 9 ab. Das Projekt ist als praxistaugliche Lösung konzipiert, mit der KEBL eine Überwachung und Zusammenarbeit in Echtzeit ermöglicht wird. Außerdem werden verschiedene Daten in eine Plattform integriert, wodurch die Datenanalyse eine bessere Entscheidungsfindung und intelligente Überwachung ermöglicht.

In Brunei hat ein Betreiber die erste visuelle Agora-Analyselösung für die Sicherheit auf Bohrinseln in seiner gesamten Flotte eingeführt, nachdem im Rahmen eines erfolgreichen Pilotprojekts eine Reduzierung der gefährlichen Ereignisse um 35 nachgewiesen werden konnte. Edge Computing und KI ermöglichen die automatische Erkennung eines Risikoereignisses, wenn eine Person die intelligente rote Zone auf dem Boden der Bohrinsel betritt. Während des Pilotprojekts konnten mit der Agora-Lösung 10 Mal mehr Risikoereignisse erkannt und 51 Arbeitstage pro Monat eingespart werden, verglichen mit der manuellen Überprüfung von Live-Videostreams. Die Daten zu Risikoereignissen, die als Standbilder und Videoclips angezeigt werden können, ermöglichen die Überprüfung der betrieblichen Standardarbeitsanweisungen und fördern sicherheitsbezogene Erkenntnisse. Der Umfang der visuellen Agora-Analyse wurde in einen bestehenden Vertrag integriert und wird in den verbleibenden zwei Jahren zu zusätzlichen Einnahmen führen.

NEUE ENERGIE

SLB beteiligt sich auch in Zukunft am globalen Übergang zu kohlenstoffarmen Energiesystemen durch innovative Technologien und strategische Partnerschaften, darunter die folgenden:

SLB und TDA Research Inc. (TDA), ein führendes Forschungsunternehmen, unterzeichneten eine exklusive Vereinbarung zur gemeinsamen Entwicklung und Skalierung der neuen Sorptionsmitteltechnologien von TDA für industrielle Anwendungen zur Kohlenstoffabscheidung in den Sektoren Energie, Zement, Stahl und Petrochemie. Die neuen Sorptionsmitteltechnologien von TDA eignen sich für ein breites Spektrum industrieller CO2-Emissionen, von niedrig- und hochkonzentrierten Punktquellen bis hin zur direkten Abscheidung in der Luft. Diese Technologien bergen das Potenzial, die mit der Kohlenstoffabscheidung verbundenen Kapital- und Betriebskosten erheblich zu senken, da sie die Größe und den Platzbedarf der Anlagen reduzieren, die zugehörigen Prozessanlagen vereinfachen und den Energiebedarf senken.

SLB hat seine Lösung für das Screening und Ranking von Kohlenstoffspeichern vorgestellt, die das Vertrauen in Entscheidungen zur Standortwahl auf Basis einer wissenschaftlichen Analyse der langfristigen Integrität und des wirtschaftlichen Potenzials einer Anlage erhöht. Mit dieser Lösung können Kunden suboptimale Speicherstandorte mit Risikofaktoren vermeiden, die zur Verschwendung von wertvoller Zeit und Ressourcen führen und die Wahrscheinlichkeit verringern können, dass ein Projekt zur Abscheidung, Nutzung und Sequestrierung von Kohlendioxid die endgültige Investitionsentscheidung erreicht.

In Louisiana hat Strategic Biofuels einen Vertrag mit SLB über die Bereitstellung von Dienstleistungen zur Kohlenstoffsequestrierung für das Biokraftstoff-Raffinerieprojekt Louisiana Green Fuels (LGF) abgeschlossen, das die Produktion von stark kohlenstoffnegativen Kraftstoffen unterstützt und von einem angrenzenden Kraftwerk für Bioenergie mit CCS (BECCS) versorgt wird. SLB übernimmt die Risikominimierung des Standorts und die technische Front-End-Planung des CCS-Komplexes, der sich in unmittelbarer Nähe der Biokraftstoffraffinerie und des BECCS-Kraftwerks befindet. In der Vereinbarung sind auch künftige Dienstleistungen vorgesehen, darunter Injektionsarbeiten und langfristiges CO2-Monitoring. Nach der Inbetriebnahme wird die LGF-Anlage jährlich bis zu 1,36 Millionen Tonnen CO2-Emissionen ausgleichen können.

In Kanada hat LithiumBank SLB beauftragt, eine detaillierte unterirdische Reservoir-Modellierung der Formationen Leduc und Swan Hills für eine bevorstehende Ressourcenschätzung und eine vorläufige wirtschaftliche Bewertung des Lithium-Sole-Projekts Park Place im Westen von Alberta durchzuführen. Die SLB-Reservoir-Charakterisierung wird die Modellierung von Fazies, Porosität und Permeabilität und die Interpretation von 57 Kilometern seismischer Linien umfassen. Das detaillierte Reservoir-Modell wird ein höheres Maß an Vertrauen in künftige Konstruktions- und Produktionspläne schaffen und die bevorstehende Schätzung der Ressourcen unterstützen.

FINANZTABELLEN

Zusammengefasste konsolidierte Gewinn- und Verlustrechnung

(Angaben in Millionen, mit Ausnahme der Beträge je Aktie) Drittes Quartal Neun Monate Zeiträume bis zum 30. September 2023 2022 2023 2022 Umsatz 8.310 $ 7.477 24.145 $ 20.213 Zinsen und andere Erträge(1) 73 75 247 436 Ausgaben Umsatzkosten 6.592 6.042 19.378 16.623 Forschung und Engineering 186 160 524 456 Allgemeines und Verwaltung 81 94 268 277 Zinsen 129 122 373 369 Gewinn vor Steuern (1) 1.395 $ 1.134 3.849 $ 2.924 Steueraufwendungen(1) 259 215 722 514 Reinertrag(1) 1.136 $ 919 3.127 $ 2.410 Den nicht beherrschenden Anteilen zurechenbarer Reinertrag 13 12 36 33 SLB zuzurechnender Reinertrag(1) 1.123 $ 907 3.091 $ 2.377 Verwässertes Ergebnis je SLB-Aktie(1) 0,78 $ 0,63 2,14 $ 1,65 Durchschnittlich ausstehende Aktien 1,424 1,418 1,424 1,414 Durchschnittlich ausstehende Aktien unter Annahme einer Verwässerung 1,442 1,439 1,442 1,436 In den Aufwendungen enthaltene Abschreibungen und Amortisationen (2) 579 $ 533 1.703 $ 1.598

(1) Siehe Abschnitt "Belastungen und Gutschriften" für weitere Informationen. (2) Beinhaltet Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte, Kosten für Explorationsdaten und APS-Investitionen.

Zusammengefasste konsolidierte Bilanz

(Angaben in Millionen) 30. Sept. 31. Dez. Aktiva 2023 2022 Umlaufvermögen Bargeld und kurzfristige Investitionen 3.735 $ 2.894 Forderungen 8.049 7.032 Inventar 4.305 3.999 Sonstiges Umlaufvermögen 949 1.078 17.038 15.003 Investitionen in verbundene Unternehmen 1.622 1.581 Anlagevermögen 6.875 6.607 Goodwill 13.111 12.982 Immaterielle Vermögenswerte 2.912 2.992 Sonstige Vermögenswerte 4.255 3.970 45.813 $ 43.135 Passiva und Eigenkapital Kurzfristige Verbindlichkeiten Verbindlichkeiten und Rückstellungen 9.222 $ 9.121 Geschätzte Verbindlichkeit für Steuern auf den Ertrag 935 1,002 Kurzfristige Darlehen und kurzfristiger Anteil an langfristigen Darlehen 1.998 1.632 Auszuschüttende Dividenden 373 263 12.528 12.018 Langfristige Verbindlichkeiten 11.147 10.594 Leistungen nach der Pensionierung 166 165 Sonstige Verbindlichkeiten 2.265 2.369 26.106 25.146 Eigenkapital 19.707 17.989 45.813 $ 43.135

Liquidität

(Angaben in Millionen) Bestandteile der Liquidität 30. Sept. 2023 30. Juni 2023 30. Sept. 2022 31. Dez. 2022 Bargeld und kurzfristige Investitionen 3.735 $ 3.194 3.609 2.894 Kurzfristige Darlehen und kurzfristiger Anteil an langfristigen Darlehen (1.998) (1.993) (899) (1.632) Langfristige Verbindlichkeiten (11.147) (11.342) (12.452) (10.594) Nettoverschuldung (1) (9.410) $ (10.141) (9.742) (9.332) Im Folgenden die Details zu den Veränderungen der Liquidität: Neun Drittes Neun Monate Quartal Monate Zeiträume bis zum 30. September 2023 2023 2022 Reinertrag 3.127 $ 1.136 $ 2.410 Belastungen und Gutschriften, nach Abzug von Steuern (2) (28) (265) 3.099 1.136 2.145 Abschreibung und Amortisation (3) 1.703 579 1.598 Aufwendungen für aktienbasierte Vergütung 218 58 236 Änderung des Betriebskapitals (1.353) (67) (1.814) Sonstige (52) (29) (59) Cashflow aus dem operativen Geschäft 3.615 1.677 2.106 Kapitalausgaben (1.345) (464) (1.046) APS-Investitionen (391) (138) (420) Aktivierte Explorationsdaten (121) (38) (77) Freier Cashflow (4) 1.758 1.037 563 Ausgeschüttete Dividenden (961) (356) (600) Aktienrückkaufprogramm (594) (151) Erlöse aus Mitarbeiteraktienplänen 276 152 171 Unternehmensübernahmen und Investitionen, abzüglich erworbener Barmittel (280) (18) (45) Erlöse aus dem Verkauf von Liberty-Aktien 137 513 Erlöse aus der Veräußerung von Immobilien 120 Gezahlte Steuern auf netto abgewickelte aktienbasierte Vergütungen (162) (18) (92) Sonstige (272) (105) (118) (Zunahme) Abnahme der Nettoverschuldung vor Einfluss von Wechselkursveränderungen (98) 541 512 Auswirkungen von Wechselkursschwankungen auf die Nettoverschuldung 20 190 802 (Zunahme) Abnahme der Nettoverschuldung (78) 731 1,314 Nettoverschuldung, Beginn des Zeitraums (9.332) (10.141) (11.056) Nettoverschuldung, Ende des Zeitraums (9.410) $ (9.410) $ (9.742)

(1) Die "Nettoverschuldung" stellt die Bruttoverschuldung abzüglich der Barmittel und kurzfristigen Investitionen dar. Das Management ist der Auffassung, dass die Nettoverschuldung nützliche Informationen über die Höhe der Verschuldung von SLB liefert, da sie die Barmittel und Investitionen widerspiegelt, die zur Rückzahlung von Schulden herangezogen werden könnten. Die Nettoverschuldung ist eine nicht GAAP-konforme Finanzkennzahl, die zusätzlich zur Gesamtverschuldung betrachtet werden sollte, nicht als Ersatz für oder besser als diese. (2) Siehe Abschnitt "Belastungen und Gutschriften" für weitere Details. (3) Beinhaltet Abschreibungen auf Sachanlagen und Amortisationen auf immaterielle Vermögenswerte, Kosten für Explorationsdaten und APS-Investitionen. (4) Der "freie Cashflow" stellt den Cashflow aus dem operativen Geschäft abzüglich der Investitionsausgaben, der APS-Investitionen und der aktivierten Kosten für Explorationsdaten dar. Das Management ist der Auffassung, dass der freie Cashflow eine wichtige Liquiditätskennzahl für das Unternehmen darstellt und dass er für Investoren und das Management als Maßstab für die Fähigkeit von SLB, Barmittel zu generieren, nützlich ist. Nach Erfüllung der Geschäftsanforderungen und -verpflichtungen kann dieser Cashflow verwendet werden, um in das Unternehmen für zukünftiges Wachstum zu reinvestieren oder um ihn durch Dividendenzahlungen oder Aktienrückkäufe an die Aktionäre auszuschütten. Der freie Cashflow stellt nicht den verbleibenden Cashflow dar, der für diskretionäre Ausgaben zur Verfügung steht. Der freie Cashflow ist eine nicht GAAP-konforme Finanzkennzahl, die zusätzlich zum Cashflow aus dem operativen Geschäft betrachtet werden sollte, nicht als Ersatz für diesen oder gar als besser als dieser.

Belastungen und Gutschriften

Zusätzlich zu den Finanzergebnissen, die gemäß den allgemein anerkannten US-Rechnungslegungsgrundsätzen (generally accepted accounting principles, GAAP) ermittelt wurden, enthält diese Ergebnismitteilung für das dritte Quartal 2023 auch nicht GAAP-konforme Finanzkennzahlen (wie in der Regulation G der SEC definiert). Neben den unter "Liquidität" erläuterten nicht GAAP-konformen Finanzkennzahlen sind auch der Reinertrag von SLB, ohne Berücksichtigung von Belastungen und Gutschriften, sowie davon abgeleitete Kennzahlen (einschließlich verwässerter EPS, ohne Berücksichtigung von Belastungen und Gutschriften, effektiver Steuersatz, ohne Berücksichtigung von Belastungen und Gutschriften, bereinigtes EBITDA und bereinigte EBITDA-Marge) nicht GAAP-konforme Finanzkennzahlen. Das Management ist der Auffassung, dass der Ausschluss von Belastungen und Gutschriften aus diesen Finanzkennzahlen eine nützliche Perspektive auf die tatsächlichen Geschäftsergebnisse und operativen Trends von SLB ermöglicht und ein Mittel darstellt, um die Geschäftstätigkeit von SLB im Zeitverlauf zu bewerten. Diese Kennzahlen werden vom Management auch als Leistungskennzahlen bei der Festlegung bestimmter Bonuszahlungen verwendet. Die zuvor genannten, nicht GAAP-konformen Finanzkennzahlen sollten zusätzlich zu anderen, GAAP-konformen Finanzkennzahlen betrachtet werden und nicht als Ersatz für diese oder als besser als diese. Nachstehend folgt eine Gegenüberstellung einiger dieser nicht GAAP-konformen Kennzahlen mit den vergleichbaren GAAP-Kennzahlen. Eine Gegenüberstellung des bereinigten EBITDA und der vergleichbaren GAAP-Kennzahl finden Sie im Abschnitt "Ergänzende Informationen" (Frage 9).

(Angaben in Millionen, ausgenommen Beträge je Aktie) Neun Monate 2023 Vor Steuern Steuern Nicht beherrschende Anteile Netto Verwässert EPS SLB-Reinertrag (GAAP-Basis) 3.849 722 36 3.091 2,14 Gewinn aus der Veräußerung von Liberty-Aktien (36) (8) (28) (0,02) SLB-Reinertrag, ohne Belastungen und Gutschriften 3.813 714 36 3.063 2,12 Neun Monate 2022 Vor Steuern Steuern Nicht beherrschende Anteile Netto Verwässert EPS SLB-Reinertrag (GAAP-Basis) 2.924 514 $33 2.377 1,65 Gewinn aus der Veräußerung von Liberty-Aktien (242) (17) (225) (0,16) Gewinn aus der Veräußerung von Immobilien (43) (2) (41) (0,03) SLB-Reinertrag, ohne Belastungen und Gutschriften 2.639 495 33 2.111 1,47 Im dritten Quartal 2023 und 2022 sowie im zweiten Quartal 2023 gab es keine Belastungen und Gutschriften. Alle Belastungen und Gutschriften für die oben genannten Zeiträume sind klassifiziert in Zinsen und andere Erträge in der zusammengefassten konsolidierten Gewinn- und Verlustrechnung. Wird gerundet und addiert sich daher nicht.

Geschäftsbereiche

(Angaben in Millionen) Drei Monate zum Ende 30. Sept. 2023 30. Juni 2023 30. Sept. 2022 Umsatz Erträge vor Steuern Umsatz Erträge vor Steuern Umsatz Erträge vor Steuern Digital Integration 982 $ 314 $ 947 322 900 305 Reservoir Performance 1.680 344 1.643 306 1.456 244 Well Construction 3.430 759 3.362 731 3.084 664 Production Systems 2.367 319 2,313 278 2,150 224 Eliminierungen und Sonstiges (149) (53) (166) (56) (113) (37) Operatives Ergebnis des Segments vor Steuern 1.683 1.581 1.400 Unternehmen und Sonstiges (182) (183) (155) Zinserträge(1) 20 19 8 Zinsaufwendungen(1) (126) (124) (119) 8.310 $ 1.395 $ 8.099 1.293 7.477 1.134

(Angaben in Millionen) Neun Monate zum Ende 30. Sept. 2023 30. Sept. 2022 Umsatz Erträge vor Steuern Umsatz Erträge vor Steuern Digital Integration 2.822 $ 901 $ 2.713 976 Reservoir Performance 4.826 892 3.999 598 Well Construction 10.052 2.162 8.168 1.522 Production Systems 6.888 802 5.647 509 Eliminierungen und Sonstiges (443) (102) (314) (151) Operatives Ergebnis des Segments vor Steuern 4.655 3.454 Unternehmen und Sonstiges (536) (468) Zinserträge((1) 57 13 Zinsaufwendungen(1) (363) (360) Belastungen und Gutschriften(2) 36 285 24.145 $ 3.849 $ 20.213 2.924

(1) Ausgenommen Beträge, die in den Ergebnissen der Segmente enthalten sind. (2) Siehe Abschnitt "Belastungen und Gutschriften" für weitere Details.

Ergänzende Informationen

Häufig gestellte Fragen

1) Wie sieht die Investitionsprognose für das Gesamtjahr 2023 aus? Die Kapitalinvestitionen (bestehend aus Capex, Kosten für Explorationsdaten und APS-Investitionen) für das Gesamtjahr 2023 werden voraussichtlich etwa 2,50 bis 2,60 Mrd. betragen. Die Kapitalinvestitionen für das Gesamtjahr 2022 betrugen 2,30 Mrd. $.

2) Welchen Cashflow aus dem operativen Geschäft und freien Cashflow gab es im dritten Quartal 2023? Der Cashflow aus dem operativen Geschäft lag im dritten Quartal 2023 bei 1,68 Mrd. und der freie Cashflow bei 1,04 Mrd. $.

3) Was wurde im dritten Quartal 2023 unter "Zinsen und sonstige Erträge" verbucht? Die "Zinserträge und sonstige Erträge" für das dritte Quartal 2023 betrugen 73 Mio. $. Diese setzten sich aus Zinserträgen in Höhe von 22 Mio. und Erträgen aus Kapitalbeteiligungen in Höhe von 51 Mio. zusammen.

4) Wie haben sich die Zinserträge und Zinsaufwendungen im Laufe des dritten Quartals 2023 verändert? Die Zinserträge in Höhe von 22 Mio. für das dritte Quartal 2023 stiegen im Vergleich zum Vorquartal um 3 Mio. $. Die Zinsaufwendungen in Höhe von 129 Mio. stiegen im Vergleich zum Vorquartal um 2 Mio. $.

5) Was ist der Unterschied zwischen dem konsolidierten Ergebnis vor Steuern von SLB und dem operativen Ergebnis vor Steuern des Segments? Die Differenz ergibt sich aus zentralen Posten, Belastungen und Gutschriften sowie Zinserträgen und Zinsaufwendungen, die den Segmenten nicht zugewiesen werden, sowie aus aktienbasierten Vergütungsaufwendungen, Abschreibungsaufwendungen im Zusammenhang mit bestimmten immateriellen Vermögenswerten, bestimmten zentral verwalteten Initiativen und anderen nicht-operativen Posten.

6) Wie hoch war der effektive Steuersatz (effective tax rate, ETR) für das dritte Quartal 2023? Die ETR für das dritte Quartal 2023 belief sich auf 18,6 gegenüber 19,0 für das zweite Quartal 2023. Im dritten und zweiten Quartal 2023 gab es keine Belastungen oder Gutschriften.

7) Wie viele Stammaktien waren am 30. September 2023 im Umlauf und inwiefern gab es eine Veränderung gegenüber dem Ende des vorherigen Quartals? Zum 30. September 2023 waren 1,423 Milliarden Stammaktien im Umlauf, zum 30. Juni 2023 waren es 1,421 Milliarden Aktien.

(Angaben in Millionen) Ausstehende Aktien zum 30. Juni 2023 1.421 Im Rahmen des Mitarbeiteraktienkaufplans ausgegebene Aktien 3 An Optionsinhaber ausgegebene Aktien, abzüglich getauschter Aktien 1 Haltefrist für Aktien mit Sperrfrist 1 Aktienrückkaufprogramm (3) Ausstehende Aktien zum 30. September 2023 1.423

8) Wie hoch war die gewichtete durchschnittliche Anzahl der ausstehenden Aktien im dritten Quartal 2023 und im zweiten Quartal 2023? Wie verhält sich dieser Wert zu der durchschnittlichen Anzahl der ausstehenden Aktien unter der Annahme einer Verwässerung, die bei der Berechnung des verwässerten Ergebnisses je Aktie angewandt wird? Die gewichtete durchschnittliche Anzahl der ausstehenden Aktien betrug im dritten Quartal 2023 1,424 Milliarden und im zweiten Quartal 2023 1,423 Milliarden. Im Folgenden wird die gewichtete durchschnittliche Anzahl der ausstehenden Aktien auf die durchschnittliche Anzahl der ausstehenden Aktien unter der Annahme einer Verwässerung abgeglichen, die für die Berechnung des verwässerten Ergebnisses je Aktie verwendet wird.

(Angaben in Millionen) Drittes Quartal 2023 Zweites Quartal 2023 Gewichteter Durchschnitt der ausstehenden Aktien 1.424 1.423 Unverfallbare Aktien mit Sperrfrist 16 17 Angenommene Ausübung von Aktienoptionen 2 2 Durchschnittlich im Umlauf befindliche Aktien, unter Annahme einer Verwässerung 1.442 1.442

9) Wie hoch war das bereinigte EBITDA von SLB im dritten Quartal 2023, im zweiten Quartal 2023 und im dritten Quartal 2022, in den neun Monaten des Jahres 2023 und in den neun Monaten des Jahres 2022? Das bereinigte EBITDA von SLB lag im dritten Quartal 2023 bei 2,08 Mrd. $, im zweiten Quartal 2023 bei 1,96 Mrd. und im dritten Quartal 2022 bei 1,76 Mrd. und wurde wie folgt berechnet:

(Angaben in Millionen) Drittes Quartal 2023 Zweites Quartal 2023 Drittes Quartal 2022 Auf SLB entfallender Reinertrag 1.123 $ 1.033 907 Den nicht beherrschenden Anteilen zurechenbarer Reinertrag 13 14 12 Steueraufwendungen 259 246 215 Ergebnis vor Steuern 1.395 $ 1.293 1.134 Abschreibungen und Amortisation 579 561 533 Zinsaufwendungen 129 127 122 Zinserträge (22) (19) (33) Bereinigtes EBITDA 2.081 $ 1.962 1.756

Das bereinigte EBITDA von SLB betrug 5,830 Mrd. für die neun Monate bis zum 30. September 2023 und 4,539 Mrd. für die neun Monate bis zum 30. September 2022 und wurde wie folgt berechnet:

(Angaben in Millionen) Neun Monate 2023 Neun Monate 2022 Auf SLB entfallender Reinertrag 3.091 $ 2.377 Den nicht beherrschenden Anteilen zurechenbarer Reinertrag 36 33 Steueraufwendungen 722 514 Ergebnis vor Steuern 3.849 $ 2.924 Belastungen und Gutschriften (36) (285) Abschreibungen und Amortisation 1.703 1.598 Zinsaufwendungen 373 369 Zinserträge (59) (66) Bereinigtes EBITDA 5.830 $ 4.540

Das bereinigte EBITDA ist das Ergebnis vor Steuern, ohne Belastungen und Gutschriften, Abschreibungen, Zinsaufwendungen und Zinserträge. Das Management ist der Auffassung, dass das bereinigte EBITDA eine wichtige Rentabilitätskennzahl für SLB ist und eine nützliche Perspektive auf die zugrundeliegenden Geschäftsergebnisse und operativen Trends von SLB sowie ein Mittel zur Bewertung der Geschäftstätigkeit von SLB im Zeitverlauf darstellt. Das bereinigte EBITDA wird vom Management auch als Leistungsmaßstab bei der Festlegung bestimmter leistungsabhängiger Vergütungen herangezogen. Das bereinigte EBITDA sollte zusätzlich zu anderen, gemäß GAAP erstellten Kennzahlen für die finanzielle Leistung betrachtet werden und nicht als Ersatz für diese dienen oder ihnen vorgezogen werden.

10) Aus welchen Bestandteilen setzten sich die Abschreibungen und Amortisationen für das dritte Quartal 2023, das zweite Quartal 2023 und das dritte Quartal 2022 zusammen? Die Komponenten der Abschreibungen und Amortisationen für das dritte Quartal 2023, das zweite Quartal 2023 und das dritte Quartal 2022 waren wie folgt:

(Angaben in Millionen) Drittes Quartal 2023 Zweites Quartal 2023 Drittes Quartal 2022 Abschreibung von Anlagevermögen 365 353 343 Abschreibung von immateriellen Vermögenswerten 78 77 76 Amortisation von APS-Investitionen 107 101 96 Amortisation von aktivierten Kosten für Explorationsdaten 29 30 18 579 561 533

11) Aus welchen Geschäftsbereichen besteht das Kerngeschäft von SLB und wie hoch waren ihr Umsatz und ihr Betriebsergebnis vor Steuern in den neun Monaten bis zum 30. September 2023 und 2022? Das Kerngeschäft von SLB umfasst Reservoir Performance, Well Construction und Production Systems. Der Umsatz und das operative Ergebnis vor Steuern im Kerngeschäft von SLB für die neun Monate bis zum 30. September 2023 und 2022 werden folgendermaßen berechnet:

(Angaben in Millionen) Neun Monate zum Ende Änderung 30. Sept. 2023 30. Sept. 2022 Umsatz Reservoir Performance 4.826 3.999 Well Construction 10.052 8.168 Production Systems 6.888 5.647 21.766 $ 17.814 22 Operatives Ergebnis vor Steuern Reservoir Performance 892 598 Well Construction 2.162 1.522 Production Systems 802 509 3.856 $ 2.629 47 Operative Marge vor Steuern Reservoir Performance 18,5 % 15,0 Well Construction 21,5 % 18,6 Production Systems 11,7 % 9,0 17,7 % 14,8 295 Bps

