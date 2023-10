TEL AVIV/BEIRUT (dpa-AFX) - Mehrere Einheiten des israelischen Militärs trainieren Armeeangaben zufolge derzeit für eine Bodenoffensive im Gazastreifen. Die Soldaten und Kommandeure seien "entschlossen und hochmotiviert", teilte das Militär am Montag mit. Auch Reservisten seien an den Übungen beteiligt, die die Bereitschaft und die Fähigkeiten der Streitkräfte für die Einsätze am Boden im Gazastreifen verbessern sollen. In den vergangenen Tagen hätten sich zudem Kommandeure der Luftwaffe und der Bodentruppen getroffen, um eine "optimale Zusammenarbeit" zu planen.

Die Armee sei "vollständig auf eine Bodenoffensive im Gazastreifen vorbereitet", zitierten israelische Medien unterdessen das Militär am Montag. Die Armee glaubt demnach, sie könne die gesetzten Ziele auch unter der Gefahr schwerer Verluste und angesichts wiederholter Angriffe der Hisbollah im Norden erreichen. Den Berichten zufolge bereiten sich die Streitkräfte auch auf Rettungsaktionen der im Gazastreifen festgehaltenen Geiseln vor. Das Militär geht demnach davon aus, dass eine Bodenoffensive die im Gazastreifen herrschende Hamas unter Druck setzen könnte, weitere Geiseln freizulassen./cir/DP/ngu