Tagesausblick für 24.10.: Anleger bleiben vorsichtig. Alphabet, Michelin und Puma berichten.

Der DAX® setzte den Abwärtstrend der zurückliegenden Tage heute fort und sank dabei zeitweise auf 14.650 Punkte. Am Nachmittag konnte sich der Leitindex zwar vom Tagestief distanzieren. Die geopolitischen und wirtschaftlichen Unsicherheiten drücken jedoch weiterhin auf die Kauflaune. Im Wochenverlauf wird der Ifo-Geschäftsklimaindex veröffentlicht. Zudem richtet sich der Fokus auf die EZB-Zinsentscheidung. Sie könnten möglicherweise Impulse setzen.

Die Anleihemärkte zeigten sich eine leichte Entspannung. Die Renditen 2- und 10jähriger Papiere gingen in den Europa und den USA leicht zurück. Es könnte in den nächsten Tagen mit Blick auf die bevorstehende EZB-Sitzung durchaus zu größeren Schwankungen kommen. Bei den Edelmetallen gab es heute kaum Bewegung. Gold und Silber pendelten in einer engen Range um den Schlussstand vom Freitag. Nach dem mehrwöchigen Hoch am Freitag sank die Notierung für ein Barrel Brent Crude Oil heute unter die Marke von 92 US-Dollar. Dennoch ist die Terminkurve weiterhin in Backwardation. Bei derlei Kursformationen gibt es für Investoren einiges zu beachten. Mehr dazu hier.

Unternehmen im Fokus

Bei zahlreichen Einzelwerten zeigte sich heute Bewegung. Hier fielen unter anderem Atoss Software, Evotec, Heidelberg Materials, Münchener Rück., Varta und VW auf. Der Softwareentwickler erhöhte nach einem starken Quartal die Prognose für das Gesamtjahr. Die Aktie des Biotechkonzerns Evotec sackte heute auf den tiefsten Stand seit Mai diesen Jahres. Heidelberg Materials erhöhte vergangene Woche die Prognose für das Gesamtjahr. Dennoch kam das Papier am Freitag gemeinsam mit dem Gesamtmarkt unter Druck. Heute kann die Aktie Boden gutmachen. Der Rückversicherer meldete heute Eckdaten für das dritte Geschäftsquartal. Dabei fiel das Nettoergebnis höher aus als von vielen Experten erwartet. Anlaß genug die Jahresprognose zu erhöhen. Beim Batteriehersteller Varta gibt es Meldungen zufolge Spekulationen wonach Apple als Großkunde möglicherweise zurückkommt. Der Wolfsburger Autobauer kürzte sein Margenziel für 2023. Die Umsatzprognose wurde hingegen bestätigt. Die Aktie legte dennoch den Rückwärtsgang ein.

Morgen werden unter anderem Alphabet, Coca Cola, General Electric, General Motors, Michelin, Microsoft, Novartis, Puma, Spotify, Texas Instruments, UniCredit, Verizon und Visa Zahlen zum abgelaufenen Geschäftsjahr veröffentlichen.

Wichtige Termine: