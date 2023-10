HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Reckitt nach Umsatzzahlen zum dritten Quartal von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 7170 auf 6400 Pence gesenkt. Es sei schwierig, bei dem britischen Konsumgüterkonzern einen Kurstreiber zu identifizieren, schrieb Analyst Fulvio Cazzol in einer am Freitag vorliegenden Studie. Seine bisherige Anlagethese habe auf einer Verbesserung der operativen Leistung basiert, die eine Neubewertung der Aktien untermauern sollte. Dies sei aber bislang nicht eingetreten./la/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 26.10.2023 / 16:06 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: GB00B24CGK77

