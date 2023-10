Die Stratec SE mit Sitz in Birkenfeld berichtet über den Geschäftsverlauf für die ersten neun Monate des Jahres 2023. In diesem Zeitraum sind die Umsatzerlöse gegenüber dem Vorjahr um 9,6 Prozent auf 187,68 Millionen Euro gefallen. Das adjustierte EBIT beträgt 16,22 Millionen Euro, was einem Rückgang von 57,4 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht. ...

