NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Covestro nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 60 Euro belassen. Das operative Ergebnis (Ebitda) des Kunststoffkonzerns sei klar besser ausgefallen als von ihm erwartet, liege aber etwas unter den Marktschätzungen, schrieb Analyst Chris Counihan in einer am Freitag vorliegenden Studie./ajx/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.10.2023 / 01:22 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.10.2023 / 01:22 / ET

DE0006062144