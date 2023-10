Der DAX unternimmt am Freitag einen weiteren Stabilisierungsversuch in einer bislang mauen Börsenwoche. Der X-DAX als Indikator für den DAX deutet auf ein moderates Plus von 0,1 Prozent auf 14.752 Punkte zum Handelsauftakt hin. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 dürfte sich ebenfalls stabilisieren. In den USA war am Vortag der Technologiesektor abermals schwach. Nachbörslich kamen aber die Quartalsberichte des Online-Händlers Amazon und des Chipkonzerns Intel am Markt gut an. Beide Aktien legten ...

