Hamburg (ots) -Rund zehn Monate nach seinem letzten Kampf in Stuttgart steigt Boxlegende Felix Sturm wieder in den Ring. Im Deutschen Sportpodcast "Einwurf" (https://einwurf-sportpodcast.reservix.de/) spricht der fünffache Weltmeister über das Box-Spektakel des Jahres. Am 2. Dezember 2023 kämpft der gebürtige Leverkusener in der Ludwigsburger MHP Arena gegen den Türken Sükrü Altay. Sturm erwartet einen ausverkauften Hexenkessel mit 6000 Fans.Mit den Moderatoren Olivia Best und Sebastian Conrad spricht der 44 jährige in einer neuen Folge des Sportpodcast "Einwurf" u.a. über seine Vorbereitungen auf den Rückkampf gegen Altay, die Zukunft des Boxens in Deutschland, das drohende Olympia-Aus für den Boxsport, seine Vermarktungsagentur "Sturmboxing" sowie die gemeinsame Zeit mit der Familie. Das gesamte Interview können Boxfans auf allen relevanten Podcast-Kanälen hören.Neben dem Hauptkampf von Felix Sturm gegen Altay wird es am 2. Dezember 2023 weitere spektakuläre Vorkämpfe geben. Die Halle öffnet um 16 Uhr, Programmstart ist um 16:30 Uhr, der erste Kampf beginnt um 17 Uhr. Tickets gibt es ab 39 Euro bei Reservix (https://www.reservix.de/tickets-sturm-vs-altay-2-in-ludwigsburg-mhparena-ludwigsburg-am-2-12-2023/e2166542).