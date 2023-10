GC Aesthetics, eine seit langem etablierte Marke im Bereich Brustästhetik, und Bimini Health Tech ("Bimini"), ein Pionier im Bereich Gesundheitslösungen, freuen sich, ihre bahnbrechende Joint-Venture-Partnerschaft bekannt zu geben, die darauf abzielt, die Brustrekonstruktion weltweit zu revolutionieren.

Diese strategische Zusammenarbeit verbindet die 40-jährige Erfahrung von GC Aesthetics in der Entwicklung, Herstellung und dem Vertrieb von Silikon-Brustimplantaten mit der Expertise von Bimini im Bereich der innovativen Brustrekonstruktion. Das Ergebnis: ein beispielloses Engagement für die Versorgung von Frauen mit erstklassigen Lösungen für die Brustrekonstruktion auf der ganzen Welt, einschließlich USA, LATAM, EMEA und APAC.

Unter dem Dach des Joint Ventures mit dem Namen "OPALINE Aesthetics" wird GC Aesthetics die Gesundheitslösungen von Bimini außerhalb der Vereinigten Staaten und Kanadas einsetzen. Umgekehrt wird Bimini selektive Brustrekonstruktionslösungen von GC Aesthetics in den Vereinigten Staaten vermarkten, die das branchenführende Puregraft-Portfolio an Technologien ergänzen, das plastischen und rekonstruktiven Chirurgen ein breites Spektrum an Lösungen bietet.

"Wir möchten Patienten auf der ganzen Welt hochmoderne Lösungen für die Brustrekonstruktion anbieten, die nachweislich das beste Sicherheitsprofil ihrer Klasse aufweisen", sagte Carlos Reis Pinto, CEO von GC Aesthetics. "Die Kombination der Portfolios von Bimini und GCA wird nicht nur den Zugang der Patienten zu umfassenderen Lösungen erweitern, sondern auch zur Entwicklung neuer Technologien führen, die den Pflegestandard bei der Brustrekonstruktion verbessern werden", sagte Brad Conlan, CEO und Mitbegründer von Bimini Health Tech.

Die treibende Kraft hinter dieser Partnerschaft ist das gemeinsame Engagement für Patienten und plastische Chirurgen. Durch ihren Zusammenschluss wollen GC Aesthetics und Bimini Health Tech die Gesundheit und das Wohlbefinden von Frauen verbessern und bieten umfassende Unterstützung bei der Brustrekonstruktion an.

Die Brustrekonstruktion erfordert Hingabe und Engagement für die Gesundheit von Frauen. Gemeinsam werden wir uns auf den Weg machen, um zur Gesundheit und zum Wohlbefinden von Frauen beizutragen, indem wir mit medizinischen Fachkräften auf der ganzen Welt zusammenarbeiten.

Über GC Aesthetics

GC Aesthetics ist ein alteingesessenes, weltweit tätiges Medizintechnikunternehmen, das ein umfassendes Angebot an proprietären ästhetischen und rekonstruktiven Produkten entwickelt, herstellt und vermarktet. In seiner 40-jährigen Geschichte hat sich GCA dem Fortschritt der medizinischen Ästhetik verschrieben und liefert qualitativ hochwertige Brustimplantate für Brustvergrößerungen und Brustrekonstruktionen. Wir haben mehr als 3 Millionen Implantate in 70 Ländern verkauft, und unsere Produkte werden durch veröffentlichte 10-jährige klinische Daten unterstützt.

Erfahren Sie mehr unter www.gcaesthetics.com

Über Bimini Health Tech:

Bimini Health Tech wurde 2013 gegründet und ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der regenerativen, ästhetischen, plastischen und rekonstruktiven Chirurgie. Bimini verfügt über jahrzehntelange Erfahrung, wenn es um die Entwicklung, den Erwerb und die Vermarktung innovativer Produkte geht, die Patienten und Ärzten erstklassige Lösungen bieten. Unser Portfolio umfasst die Marken Puregraft® (Adipose Filtration System, Serene Breast Implant, Essence Acellular Dermal Matrix), Healeon®, Dermapose® und Kerastem®. Unterstützt durch mehr als 100 Patente, 20 Gerätezulassungen und mehr als 25 wissenschaftliche Veröffentlichungen wurden die Produkte von Bimini in mehr als 1,5 Millionen Eingriffen weltweit eingesetzt.

Erfahren Sie mehr unter www.biminihealthtech.com

