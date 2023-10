Hithium, der Hersteller ortsfester Batteriespeicher, hat diese Woche als Aussteller an der All-Energy Australia teilgenommen. Bei der Veranstaltung handelt es sich um die mit größter Spannung erwartete Messe im Jahreskalender des Sektors für saubere Energie, die in Zusammenarbeit mit dem Clean Energy Council veranstaltet wird.

Hithium 5 MWh energy storage container using the standard 20-foot container structure (Photo: Business Wire)

Hithium präsentierte den neuen 5-Megawattstunden-Container, den sogenannten 8Block, der die Standardstruktur eines 20-Fuß-Containers nutzt. Das kompaktere Energiespeichersystem der zweiten Generation (ESS 2.0) mit höherer Kapazität bietet eine 46 höhere Energiedichte als Standardsysteme, die auf 280-Ah-Zellen basieren. Das Produkt wird vorinstalliert und anschlussfertig geliefert und ist mit 48 Batteriemodulen ausgestattet, die auf den neuen 314-Ah-LFP-Zellen des Herstellers basieren. Jedes Modul bietet eine Kapazität von 104,5 kWh und ist für die Anforderungen großer Versorgungssysteme ausgelegt. Der Container ist auch technisch mit den meisten Leistungsregler-Systemen der führenden Marken an Wechselrichtern bzw. direktionalen Wechselrichtern kompatibel.

Das neue Energiespeichersystem ist außerdem mit der ausgereiften mehrstufigen Flüssigkeitskühltechnologie von Hithium ausgestattet, die Temperaturschwankungen der Zellen unter 3° Celsius hält. Ein intelligentes Wärmemanagement ermöglicht es dem System, die Batterieleistung zu optimieren und den internen Energieverbrauch zu reduzieren.

Vincent She, Geschäftsführer von Hithium für Australien und Neuseeland, sagte: "Wir haben ein lokales Vertriebs- und Technikteam vor Ort in Australien. Durch diese lokale Präsenz sind wir in der Lage zum Ausbau von sauberer, stabiler und erschwinglicher Energie in einem weltweit führenden Markt beizutragen. Wir sind bereit, den aufstrebenden australischen Markt für Energiespeicher mit qualitativ hochwertigen ortsfesten Batterieprodukten zu unterstützen von der Zelle bis zum Container."

Hithium hat seit der Gründung des Unternehmens im Jahr 2019 bereits 11 GWh an Batterieprodukten ausgeliefert und baut seine Produktionskapazität bis Ende dieses Jahres auf 70 GWh aus. Das Unternehmen hat einige der fortschrittlichsten Produktionslinien der Welt entwickelt. Diese zeichnen sich durch einen hohen Grad an Automatisierung und Intelligenz aus, der auf der präzisen und umfassenden Erfassung und Auswertung von Big Data in Echtzeit beruht. Auf diese Weise gelingt es Hithium, Produktstabilität und -durchgängigkeit in mehreren Größenordnungen zu gewährleisten. Die Expansionspläne des Herstellers werden in den nächsten Jahren fortgesetzt, mit dem Ziel einer Produktionskapazität von 135 GWh bis 2025.

Über Hithium

Das 2019 gegründete Unternehmen Hithium ist ein führender Hersteller ortsfester Energiespeicherprodukte höchster Qualität im Umfang für Energieversorger sowie für kommerzielle und industrielle Anwendungen. Mit vier verschiedenen Forschungs- und Entwicklungszentren und mehreren "intelligenten" Produktionseinrichtungen umfassen die Innovationen von Hithium bahnbrechende Sicherheitsverbesserungen bei Lithium-Ionen-Batterien sowie verlängerte Lebenszyklen. Dank der jahrzehntelangen Erfahrung seiner Gründer und Führungskräfte in diesem Bereich kann Hithium seine Spezialisierung auf BESS nutzen, um Partnern und Kunden einzigartige Fortschritte bei der Energiespeicherung zu bieten. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Xiamen, China, und unterhält Niederlassungen in den USA, Australien, Dubai und Europa.

