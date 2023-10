DJ EUREX/Bund-Future zum Wochenschluss leicht im Minus

FRANKFURT (Dow Jones)--Nach dem Plus am EZB-Tag gibt der Bund-Future einen Teil der gesehenen Gewinne am Freitag wieder ab. Mit Blick zurück stufen die Marktstrategen der Helaba EZB-Präsidentin Christine Lagarde als nicht besonders "falkenhaft" ein. Mit Blick auf die nächste Sitzung im Dezember scheine eine weitere Zinspause wahrscheinlich. Bereits in der nächsten Woche gebe es aber die vorläufigen Verbraucherpreise in den großen Volkswirtschaften der Eurozone und in der Eurozone selbst, die mitunter großen Einfluss auf die Zinserwartungen zeigten.

Der Dezember-Kontrakt verliert 18 Ticks auf 128,53 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 128,82 Prozent und das -tief bei 128,53 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 26.388 Kontrakte. Der Bobl-Future sinkt um 8 Ticks auf 115,99 Prozent. Aktuell notiert der Bund-Future oberhalb seiner 21-Tagelinie bei 128,40 und sichert sich damit die Option, den Abschlag im Tagesverlauf aufzuholen.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/thl/flf

(END) Dow Jones Newswires

October 27, 2023 02:42 ET (06:42 GMT)

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.