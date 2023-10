DJ ÜBERBLICK am Morgen /Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Europäischer Nutzfahrzeugmarkt setzt Erholungskurs fort

Der europäische Nutzfahrzeugmarkt hat seinen starken Wachstumskurs fortgesetzt. Im Zeitraum Januar bis September stiegen die Neuzulassungen von Lkw über 3,5 Tonnen in der EU, der Freihandelszone EFTA und Großbritannien um 22,6 Prozent auf 317.034 Fahrzeuge, wie der Herstellerverband Acea mitteilte. Fast alle europäischen Märkte verzeichneten zweistellige prozentuale Zuwächse, darunter die fünf größten: Deutschland (31,2 Prozent), Frankreich (15,6 Prozent), Italien (17,0 Prozent) sowie Polen (10,9 Prozent) und Spanien (23,8).

Ifo: Einstellungsbereitschaft der Unternehmen steigt leicht

Die Einstellungsbereitschaft der Unternehmen in Deutschland ist einer Umfrage zufolge im Oktober leicht gestiegen. Das Ifo Beschäftigungsbarometer stieg im Oktober auf 96,2 Punkte, nach 95,8 Punkten im September. "Die Unternehmen sind aber weiterhin zurückhaltend bei Neueinstellungen", sagte Klaus Wohlrabe, Leiter der Ifo Umfragen. "Fehlende Neuaufträge wirken sich weiterhin negativ aus." Trotz der Zurückhaltung treibe der Fachkräftemangel die Unternehmen weiterhin um, so Wohlrabe.

Deutsche Haushaltsenergie trotz Rückgängen deutlich teurer als 2020

Die Preise von Haushaltsenergie in Deutschland sind zu Beginn der Heizperiode nach Angaben des Statistischen Bundesamts (Destatis) weiterhin hoch. "Zwar stiegen die Preise für Haushaltsenergie, die Strom, Gas und andere Brennstoffe umfasst, zuletzt weniger stark, sie waren aber nach wie vor deutlich höher als 2020", heißt es in einer Veröffentlichung. Nach Angaben von Destatis erhöhten sich die Verbraucherpreise für Haushaltsenergie im September im Vergleich zum Vorjahresmonat um 6,3 Prozent. Im Januar waren es 36,5 Prozent gewesen.

Verdi ruft für Freitag bundesweit zu Streiks im Handel auf

Im Tarifstreit im Handel hat die Gewerkschaft Verdi für Freitag bundesweit zu Streiks aufgerufen. Verdi erwartet zehntausende Teilnehmende im Einzelhandel sowie im Groß- und Außenhandel, wie die Gewerkschaft vorab mitteilte. Nach über einen halben Jahr Tarifverhandlungen in 13 Tarifgebieten gebe es weder einen Tarifabschluss noch ein verbessertes Angebot von den Arbeitgebern, kritisierte Verdi-Vorstandsmitglied Silke Zimmer.

Gewerkschaften planen bundesweite Demonstrationen für Industriestrompreis

Die Gewerkschaften der Metall- und Chemie-Industrie wollen im Streit um die Einführung eines subventionierten Industriestrompreises den Druck auf Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) erhöhen. Bei einem Aktionstag am 24. November wollen die beiden Gewerkschaften zu Demonstrationen in allen Bundesländern mit großen Industriestandorten die jeweiligen Ministerpräsidenten als Hauptredner einladen, um die Bundesregierung zum Handeln zu zwingen, sagte der stellvertretende IG-Metall-Chef Jürgen Kerner der Augsburger Allgemeinen.

Krieg in Nahost schürt Angst vor erneuter Migrationskrise

Der Krieg in Nahost schürt in Europa die Angst vor einer erneuten Migrationskrise. "Sollte sich der Konflikt ausbreiten, müssen wir über Flüchtlinge nachdenken, zum Beispiel syrische Flüchtlinge im Libanon", sagte EU-Parlamentspräsidentin Roberta Metsola am Donnerstag beim EU-Gipfel in Brüssel. "Das ist eine Realität, es könnte uns zurück zur Situation von 2015 bringen."

Pipeline-Leck: Finnland arbeitet bei Untersuchung mit China zusammen

Finnland arbeitet nach Angaben von Ministerpräsident Petteri Orpo bei der Untersuchung eines vor mehr als zwei Wochen entdeckten Pipeline-Lecks in der Ostsee mit China zusammen. "Wir kooperieren mit China, um die Rolle eines chinesischen Schiffes zu erörtern, das in dieser Gegend unterwegs war", sagte Orpo am Rande eines EU-Gipfels in Brüssel. "Sie haben uns eine gute Zusammenarbeit versprochen", fügte er hinzu.

EU-Gipfel: Selenskyj dringt auf Start der Beitrittsgespräche

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat beim EU-Gipfel einen raschen Start der Beitrittsgespräche mit seinem Land gefordert. Er sagte am Donnerstag in einer Videoansprache an die 27 Staats- und Regierungschefs, er rechne fest mit einem baldigen Beschluss. "Diese Entscheidung wird eine der stärksten in diesem Jahrzehnt sein", betonte er laut dem Redetext, den die ukrainische Regierung veröffentlichte.

Chinas Außenminister hofft auf "stabilere Beziehungen" zu USA

Der chinesische Außenminister Wang Yi hat in Washington die Hoffnung auf "stabilere Beziehungen zu den USA nach Monaten der Turbulenzen" geäußert. "Wir möchten die Zusammenarbeit zum Nutzen beider Seiten ausbauen, um die Beziehungen zwischen den USA und China zu stabilisieren und sie auf den Pfad einer gesunden, stabilen und nachhaltigen Entwicklung zurückzubringen", sagte Wang zu Auftakt seines dreitägigen Besuchs in der US-Hauptstadt vor einem Treffen mit US-Außenminister Antony Blinken.

EU-Gespräche mit Kosovo und Serbien in "Sackgasse"

Ungeachtet neuer Vermittlungsversuche der EU gibt es weiter keine Annäherung zwischen Serbien und dem Kosovo. Die Gespräche über eine Normalisierung der Beziehungen seien in der "Sackgasse", sagte der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell am Donnerstag. Auch Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) nahm am Rande des EU-Gipfels in Brüssel an den Treffen mit Kosovos Ministerpräsident Albin Kurti und dem serbischen Präsidenten Aleksandar Vucic teil.

Ehemaliger chinesischer Ministerpräsident Li Keqiang stirbt im Alter von 68 Jahren

Der frühere chinesische Ministerpräsident Li Keqiang ist im Alter von 68 Jahren gestorben. Er habe am Donnerstag einen Herzinfarkt erlitten und sei kurz nach Mitternacht in Shanghai verstorben, meldete die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua am Freitag. Li war von 2013 bis 2023 zehn Jahre lang Ministerpräsident unter Präsident Xi Jinping und galt als moderat. Der ausgebildete Ökonom, der fließend Englisch sprach, war ein überzeugter Befürworter von Wirtschaftsreformen. Eine Zeit lang war er als möglicher Präsident seines Landes im Gespräch.

FRANKREICH

Verbrauchervertrauen Okt 84 (Sep: 83)

Verbrauchervertrauen Okt PROGNOSE: 83

JAPAN

Kernverbraucherpreise Tokio Okt +2,7% (PROG: +2,5%) gg Vj

Verbraucherpreise Tokio Okt +3,3% gg Vj

Verbraucherpreise Tokio Okt +0,9% gg Vm

SCHWEDEN

Sep Einzelhandelsumsatz -1,4% gg Vormonat

Sep Einzelhandelsumsatz PROGNOSE: -0,3% gg Vormonat

Sep Einzelhandelsumsatz -3,8% gg Vorjahr

Sep Einzelhandelsumsatz PROGNOSE -1,7% gg Vorjahr

