Baierbrunn (ots) -Beim Aufwärmen gibt es keine Sprints, und auch später im Mannschaftsspiel wird niemand dem Ball hinterherrennen. Denn die wichtigste Regel beim Gehfußball, dem neuesten Trendsport für Menschen ab 60 Jahren, lautet: Laufen verboten! Das berichtet das Apothekenmagazin "Senioren Ratgeber" in seiner aktuellen Ausgabe.Sechs statt elf MannschaftsspielerDie Sportart ist 2011 als "Walking Football" in England entstanden und dort schnell populär geworden. Mittlerweile begeistern sich Ballfreunde weltweit dafür. Eine Spielzeit dauert nicht 45, sondern nur zehn Minuten. Statt elf besteht eine Mannschaft nur aus sechs Spielern. Weil das Tempo moderat bleibt, der Ball nur hüfthoch geschossen werden darf und Zweikämpfe tabu sind, eignet sich Walking Football perfekt für Ältere, bei denen Gelenke, Herz und Lunge nicht mehr so belastbar sind. Selbst künstliche Gelenke, Prothesen, Herzschrittmacher stellen keine Hinderungsgründe dar.Bei Interesse einfach fragenViele Fußballvereine haben mittlerweile Gehfußball-Mannschaften. Wer Interesse daran hat, die Sportart auszuprobieren, fragt am besten beim lokalen Sportverein nach.