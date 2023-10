Viele freie Tage, ohne viele Urlaubstage zu nehmen? Wer Brückentage schlau in die Urlaubsplanung einbezieht, kann sich 2024 viele erholsame Tage am Stück sichern. 2023 war für die Deutschen ein gutes Urlaubsjahr, denn viele Feiertage fielen auf einen Wochentag: der Frauentag am 8. März 2023 fiel beispielweise auf einen Mittwoch, der Tag der Arbeit am 1. Mai 2023 auf einen Montag und auch der 1. und 2. Weihnachtsfeiertag am 25. Und 26. Dezember 2023 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...