Stuttgart (www.anleihencheck.de) - Die Niederlande nimmt über eine Anleihe (ISIN NL0015001RG8/ WKN A3LPZ0) frisches Kapital in Höhe von 4,98 Milliarden Euro auf, so die Börse Stuttgart.Anleger würden einen jährlichen Kupon von 3,25% erhalten, erstmalig am 15.01.2024. Das Laufzeitende sei für den 15.01.2044 vorgesehen. Sowohl der Mindestbetrag als auch die kleinste handelbare Einheit lägen bei privatanlegerfreundlichen Nominalen. Von S&P gebe es ein AAA Rating. (Bonds Weekly Ausgabe vom 26.10.2023) (27.10.2023/alc/n/a) ...

