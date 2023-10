Frankfurt (www.fondscheck.de) - Der DWS Smart Industrial Technologies LD-Fonds (ISIN DE0005152482/ WKN 515248) investiert in Aktien ausgewählter Unternehmen der Bereiche Infrastruktur und Industrie, so Madeleine Ronner, Fondsmanager bei DWS.Auch im September seien die globalen Aktienmärkte rückläufig gewesen, insbesondere in der zweiten Monatshälfte. Die Kombination deutlich steigender Rohölpreise und unvermindert nach oben tendierender Zinssätze habe den Anlegerfokus einmal mehr auf die gesamtwirtschaftlichen Unwägbarkeiten verlagert. Die US-Notenbank FED habe dieses Mal nicht an der Zinsschraube gedreht, jedoch angedeutet, dass die Zinsen für längere Zeit auf den derzeit höheren Niveaus verharren könnten. Die Europäische Zentralbank habe andererseits ihren Leitzins das zehnte Mal in Folge auf mittlerweile 4,5% und damit das höchste Niveau seit der globalen Finanzkrise 2008/09 angehoben. ...

